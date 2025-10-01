На первом заседании Совета по развитию искусственного интеллекта министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек заявил, что Казахстан формирует комплексную систему подготовки кадров, чтобы обеспечить стране необходимый человеческий капитал и стать одним из первых в мире центров внедрения ИИ-знаний. По его словам, стратегия министерства строится на пяти ключевых направлениях, передаёт BAQ.KZ.

Институциональная и академическая база

Курсы по искусственному интеллекту стали обязательными для всех студентов в государственных и частных университетах. Пересмотрены образовательные стандарты и квалификационные требования, введены межвузовские стандарты по ИИ, а все вузы приняли этические руководства.

"Мы движемся к тому, чтобы к концу учебного года 100% преподавателей прошли обучение в области ИИ. Уже 54% — свыше 20 тысяч человек — завершили курсы", — отметил Нурбек.

Развитие партнёрств

Казахстан становится академическим хабом региона: в стране работают филиалы 40 ведущих зарубежных университетов, многие из которых предлагают программы по ИИ, кибербезопасности, науке о данных и машинному обучению. Ежегодно выделяется 100 грантов на исследования в рамках программы Bolashak.

Массовая подготовка кадров

Запущена программа AI SANA. На первом этапе базовые навыки ИИ уже освоили более 442 тысяч студентов — это 70% всех бакалавров. До конца года планируется довести охват до 100%. На втором этапе 100 тысяч студентов пройдут обучение по ИИ-предпринимательству, далее — программы инкубации и акселерации стартапов.

"Ежегодно система будет выпускать более 100 тысяч стартапов, и мы приглашаем членов Совета использовать этот потенциал", — сказал министр.

Инфраструктура и исследовательская база

Создаются 20 специализированных центров и лабораторий по ИИ в региональных вузах. Все ведущие университеты получат квоты на использование суперкомпьютера M-Cloud, и это станет обязательной нормой для грантовых исследований.

Национальные языковые модели

Формируется национальный корпус казахского языка, собран массив в 6 млрд токенов. На его основе создана первая казахстанская языковая модель KazLLM, доступная для публичного использования.