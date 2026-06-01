"Казахстан формирует новый эталон социальной ответственности на евразийском пространстве" – депутат Азербайджана

В XXI веке главной мировой валютой стала не нефть, а человеческий капитал. Сегодня многие страны сталкиваются с демографическими вызовами, пытаясь найти баланс между экономическими возможностями и поддержкой семей. В Казахстане курс на строительство Справедливого государства неразрывно связан с беспрецедентными мерами поддержки материнства и детства. О том, почему социальная политика больше не может ограничиваться полумерами и как на фоне соседей по СНГ выглядит сегодня казахстанская стратегия, мы поговорили с заместителем председателя Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательств, депутатом Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Азером Бадамовым.

– Азер Джамалович, сегодня во многих странах мира наблюдается кризис традиционной семьи и спад рождаемости. Нашим государствам, к счастью, пока удается сохранять позитивную динамику. На ваш взгляд, достаточно ли сегодня одних только традиций, или государству необходимо менять саму философию поддержки материнства?

– Вы затронули очень глубокую проблему. И на Кавказе, и в Центральной Азии традиционные семейные ценности – это фундамент общества. В Азербайджане, например, культ семьи невероятно силен, и государство это активно поддерживает: мы постоянно модернизируем систему социальных услуг, переводим их в «цифру» через агентства DOST, расширяем пакеты адресной помощи.

Но нужно смотреть правде в глаза: в современных экономических реалиях одних только традиций недостаточно. Молодым людям нужна уверенность. Изучая социальные модели на евразийском пространстве, я как парламентарий обращаю внимание на то, какую смелую, я бы даже сказал, агрессивную стратегию инвестирования в демографию выбрал сегодня Казахстан.

Если мы посмотрим на сухую финансовую статистику макрорегиона, ваш подход к формированию «стартового капитала» для матерей сейчас объективно самый финансово емкий в СНГ. Единовременная выплата по беременности и родам в Казахстане, превышающая 1,2 миллиона тенге, – это не просто пособие. В эквиваленте это суммы, которые в полтора, а иногда и в три-четыре раза превышают стандарты, принятые в других странах Содружества. Для бюджета страны это колоссальная нагрузка, но стратегически – это блестящий ход, который дает семье финансовую подушку безопасности в самый уязвимый период.

– Эксперты часто отмечают, что дать деньги на старте – это только половина дела. Гораздо сложнее выстроить длинный горизонт планирования для родителей...

– Совершенно верно. Как законодатель я прекрасно знаю, как сложно защищать в бюджете долгосрочные социальные статьи. Легко дать разовую премию, сложно взять на себя многолетние обязательства.

Именно поэтому ваш опыт сейчас вызывает такой интерес у экономистов. Казахстан зафиксировал очень высокую планку регулярной поддержки: пособие по уходу за ребенком до полутора лет (в среднем около 86 тысяч тенге) и выплаты многодетным семьям с 4 детьми (почти 70 тысяч тенге ежемесячно). Если сравнить эти цифры с аналогичными регулярными выплатами у соседей по СНГ, становится очевидно, что Казахстан выстраивает для семей предсказуемый финансовый коридор. Многодетность у вас фактически получает статус защищенного государственного приоритета. Это очень прагматичный подход: государство выступает гарантом того, что с рождением третьего или четвертого ребенка качество жизни семьи не просядет.

– В условиях нынешней мировой нестабильности и инфляции многие страны, напротив, сокращают социальные программы. О чем говорит тот факт, что Казахстан свои обязательства только наращивает?

– Это говорит о макроэкономической уверенности и очень четком политическом векторе. В политике есть такое понятие – «бюджет красноречивее слов». Инициативы Президента Касым-Жомарта Токаева по построению Справедливого Казахстана находят прямое отражение в цифрах.

Особенно показателен индикатор поддержки самых уязвимых групп. Например, выплаты лицам, воспитывающим детей с инвалидностью, в Казахстане превышают 81 тысячу тенге, что на сегодняшний день является максимальным показателем в СНГ. Сохранять и наращивать такие стандарты во время глобальной турбулентности может только экономически суверенное государство с сильным запасом прочности. По сути, сегодня Казахстан формирует новый эталон социальной ответственности на евразийском пространстве, показывая, как именно доходы государства должны работать на человеческий капитал.