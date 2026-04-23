Как остановка поставок нефти по трубопроводу "Дружба" ударит по экономике Казахстан и его имиджу

С начала мая российский трубопровод "Дружба" прекратит транспортировку казахстанской нефти на НПЗ "Шведте" в Германии. Какие последствия могут наступить для Казахстана наша редакция решила узнать у профильных экспертов.

Пару слов о контексте.

По словам министра энергетики Казахстана Ерлана Аккенженова, поставки казахстанской нефти в Германию прекратились, однако объемы добычи не уменьшатся.

Ранее по маршруту "Дружба" ежегодно транспортировалось около 2,1 миллионов тонн нефти. Казахстанская нефть покрывала около 20-30 процентов потребности нефтеперерабатывающего завода "Шведте".

Министр считает, что хотя эти поставки важны, вопрос сокращения объемов добычи нефти не стоит на повестке дня. Казахстан обладает достаточными мощностями для перераспределения этих объемов в другие регионы.

Основная причина – атака украинских беспилотников.

По словам директора общественного фонда Energy Monitor, Нурлана Жумагулова, Казахстан транспортирует нефть по трубопроводу "Дружба" с 2023 года. В прошлом году было добыто 2,1 миллионов тонн нефти, а в этом году план составлял 2,5 миллионов тонн.

Это всего лишь 3% от общего объема экспорта нефти Казахстана. Однако "Транснефть" заявила, что не сможет транспортировать "черное топливо" в течение трех месяцев, а не одного. Основной причиной этого стала атака украинских беспилотников по линейной-производственно-диспетчерской станции "Самара".

По словам эксперта, после атаки на эти станции российская сторона объяснила, что в настоящее время не может транспортировать нефть из-за технических проблем.

"Таким образом, последствия атаки можно отнести к весьма серьёзным. По сути, по трубопроводу "Дружба" транспортируется лишь небольшое количество нефти. И у России в настоящее время нет ни возможностей, ни желания проводить там ремонт. Ремонт станции, через которую транспортируется 2,5 миллиона тонн казахстанской нефти, для них не представляет интереса", – говорит эксперт.

Сложная ситуация для Германии

По словам Нурлана Жумагулова, эта ситуация будет сложной для Германии. Потому что нефтеперерабатывающий завод в "Ростоке" (немецком порту) получает 25-30 процентов своей нефти через трубопровод "Дружба".

"Во-вторых, трубопровод "Дружба" был самым эффективным, быстрым и быстрым способом транспортировки нефти. Но не в больших объёмах, поскольку нефть транспортировалась в экспериментальном порядке с 2023 года. Это был дополнительный маршрут. Мы могли бы доставить 2,5 миллиона тонн нефти другими маршрутами. Это не окажет существенного влияния на Казахстан. Но это был хороший маршрут, потому что он был дополнительным и эффективным", - говорит Жумагулов.

95% нефти экспортируется через Россию

Эксперт отметил, что основным маршрутом для Казахстана является Каспийский трубопроводный консорциум. Наша страна экспортирует через него 82% своей нефти.

"В будущем их будет еще больше. Главное, что КТК стабилен. В целом, мы экспортируем 95% нашей нефти через Россию. Она транспортируется танкерами через "Атырау-Самара", по трубопроводу КТК и "Актау-Махачкала", а затем из Махачкалы доходит до порта Новороссийск", - пояснил эксперт.

Будет ли удар по бюджету?

А финансист Расул Рысмамбетов считает, что приостановка транспортировки казахстанской нефти по маршруту "Дружба" окажет лишь краткосрочное влияние на экономику страны, но это не будет серьезным ударом. По словам эксперта, немецкий маршрут, хоть и важен, но не является системным каналом для всего казахстанского нефтяного экспорта.

"В 2025 году по этому маршруту было перевезено несколько миллионов тонн нефти. А по КТК – десятки миллионов тонн", - сказал эксперт.

Он напомнил, что российская сторона уже заявляла о продолжении экспорта по другим маршрутам. По мнению эксперта, если перенаправление нефти будет осуществлено без длительных задержек, краткосрочное влияние на бюджет и ВВП будет минимальным.

Главная угроза бюджету – не прекращение поставок, а риски.

Расул Рысмамбетов заявил, что влияние на бюджет окажет не прекращение поставок нефти, а угроза прекращения поставок и продажи со скидкой. По его оценке, если поставки по этому каналу будут полностью прекращены и не компенсированы другими путями, это будет не очень конструктивная ситуация, учитывая текущий объем.

"В верхнем пределе это можно оценить в 1-2 миллиарда долларов. Но здесь важен метод расчета. Чистый ущерб будет меньше", - сказал он.

Риски для нефтяных компаний высоки

Эксперт отметил, что риск для нефтяных компаний более ощутим, чем для макроэкономики. По его мнению, вероятны издержки, такие как дорогостоящая логистика, сбои в оборотном капитале и преференциальные продажи.

"Мы наблюдали аналогичную ситуацию вокруг КТК. В целом, накапливаются риски, связанные с российским транзитом, которому нет альтернативы", - сказал Расул Рысмамбетов.

Он отметил, что эта ситуация должна подтолкнуть частные компании и государственные структуры к принятию долгосрочных решений. Инвесторы рассчитывают на дополнительные риски. Финансист отметил, что подобные ситуации также влияют на инвестиционную привлекательность нефтегазодобывающего сектора. Колебания цен не опасны, самая большая проблема – это риск невозможности экспорта сырья.

"Если 80% экспорта нефти зависит от одного основного маршрута, проходящего через территорию другой страны, а пропускная способность альтернативных коридоров ограничена, то Казахстан воспринимается как уязвимый рынок с точки зрения экспорта", - сказал эксперт.

В то же время он добавил, что это не означает невозможность инвестирования в Казахстан. Однако инвесторам необходимо учитывать дополнительные риски для доходности.