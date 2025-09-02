  • 2 Сентября, 11:08
Казахстан готов ежегодно поставлять в Китай до 2 млн тонн зерна

Глава государства Касым-Жомарт Токаев призвал китайских партнеров к сотрудничеству в области производства органической и высококачественной продукции, передает BAQ.KZ.

Другой приоритетной задачей в выступление было названо сотрудничество двух стран в агропромышленном секторе.

"Казахстан обладает шестой по величине площадью пахотных земель в мире и входит в десятку крупнейших экспортеров зерна. Наша страна ежегодно поставляет за рубеж свыше десяти миллионов тонн пшеницы и около двух миллионов тонн муки. Китайский рынок представляет для нас огромный интерес. Казахстан обладает всеми ресурсами и потенциалом для ежегодного экспорта до двух миллионов тонн зерна в Китай. Помимо экспорта аграрной продукции, особое значение для нас имеет развитие совместных перерабатывающих производств. Приветствуем инициативу компании Dalian Group по созданию в Акмолинской области предприятия по глубокой переработке зерна. А также проект компании Fufeng Group по переработке кукурузы в Жамбылской области, ориентированный на экспорт в Китай и Европу. Приглашаем китайских партнеров к сотрудничеству в области производства органической и высококачественной животноводческой продукции", – предложил Глава государства.

Кроме того, Президент остановился на проектах, направленных на диверсификацию экономики Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев также отметил, что в настоящее время в Казахстане реализуется ряд стратегически значимых проектов с участием крупных китайских компаний, способствующих развитию горнометаллургического комплекса.

"В частности, выделю проект компании Fujian Hengwang Investment по строительству в Жамбылской области металлургического завода мощностью три миллиона тонн стали в год. А также проект компании Jiaxin International по переработке вольфрамовой руды на месторождении Богуты в Алматинской области. В строительной индустрии плодотворное сотрудничество налажено с компанией China Glass, реализующей уникальный для Казахстана проект стекольного завода. В ближайшее время в Алматы планируется запуск мультибрендового завода годовой мощностью 120 тысяч единиц по производству автомобилей марок GWM (Great Wall Motor), Chery и Changan. Кроме того, в Алматы будет открыт завод по производству электробусов китайской компании BYD. Эти проекты способствуют диверсификации национальной экономики и расширению перечня экспортоориентированной продукции Казахстана. В целом, таких совместных проектов у нас немало. Я рассказал только об основных из них", – сказал он.

