Глава государства Касым-Жомарт Токаев призвал китайских партнеров к сотрудничеству в области производства органической и высококачественной продукции, передает BAQ.KZ.

Другой приоритетной задачей в выступление было названо сотрудничество двух стран в агропромышленном секторе.

"Казахстан обладает шестой по величине площадью пахотных земель в мире и входит в десятку крупнейших экспортеров зерна. Наша страна ежегодно поставляет за рубеж свыше десяти миллионов тонн пшеницы и около двух миллионов тонн муки. Китайский рынок представляет для нас огромный интерес. Казахстан обладает всеми ресурсами и потенциалом для ежегодного экспорта до двух миллионов тонн зерна в Китай. Помимо экспорта аграрной продукции, особое значение для нас имеет развитие совместных перерабатывающих производств. Приветствуем инициативу компании Dalian Group по созданию в Акмолинской области предприятия по глубокой переработке зерна. А также проект компании Fufeng Group по переработке кукурузы в Жамбылской области, ориентированный на экспорт в Китай и Европу. Приглашаем китайских партнеров к сотрудничеству в области производства органической и высококачественной животноводческой продукции", – предложил Глава государства.

Кроме того, Президент остановился на проектах, направленных на диверсификацию экономики Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев также отметил, что в настоящее время в Казахстане реализуется ряд стратегически значимых проектов с участием крупных китайских компаний, способствующих развитию горнометаллургического комплекса.