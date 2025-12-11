Глава государства Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан готов поставлять в Иран товары на сумму не менее 200 млн долларов. Переговоры президентов двух стран охватили торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, а также развитие транспортно-логистических и промышленных связей, передает BAQ.KZ.

"Объем взаимного товарооборота растет с каждым годом, однако необходимо уделить внимание диверсификации торговли. Следует активизировать взаимодействие в сельском хозяйстве, горнодобывающей промышленности, транспорте, медицине и передовых технологиях. Подписанные документы станут мощным импульсом для дальнейшего развития политического и экономического взаимодействия", — отметил Токаев.

Президент поддержал инициативу об учреждении Торгового дома Казахстана в Тегеране и подчеркнул значимость активизации деятельности Делового совета и эффективного использования потенциала казахско-иранской торгово-промышленной палаты.

С начала года Иран вложил в экономику Казахстана 17,8 млн долларов прямых инвестиций. Иранские предприниматели участвуют в проектах по запуску завода по производству сыра в Алматинской области и комбината по переработке шкур в Западно-Казахстанской области. Казахстанский бизнес также реализует проекты на иранском рынке.

Стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии транспортного коридора Север–Юг и железнодорожного маршрута Казахстан–Туркменистан–Иран, объем перевозок по которым за 10 месяцев вырос на 53% по сравнению с прошлым годом. Президенты обсудили диверсификацию транспортно-транзитных путей и развитие портовой инфраструктуры на Каспийском море.

Кроме того, обсуждались перспективы совместных проектов в сельском хозяйстве, энергетике, горнодобывающей промышленности, а также в области цифровизации и искусственного интеллекта.