На полях международной энергетической конференции CERAWeek состоялась рабочая встреча министра энергетики Казахстана Ерлана Аккенженова с вице-председателем S&P Global, лауреатом Пулитцеровской премии Дэниелем Ергином, передает BAQ.KZ.

Ключевой темой переговоров стали глобальные вызовы энергетического рынка, трансформация логистических маршрутов и перераспределение инвестиционных потоков. Стороны также обсудили влияние текущей макроэкономической ситуации на стратегии транснациональных корпораций.

Ерлан Аккенженов подчеркнул, что Казахстан продолжает стабильно обеспечивать международные рынки углеводородным сырьём, одновременно развивая новые транзитные коридоры. По его словам, приоритетом остаётся привлечение международного капитала, в том числе американского, в сферу глубокой переработки и нефтегазохимии.

«В условиях перестройки глобальных логистических цепочек Казахстан остается предсказуемым и надежным поставщиком энергоресурсов. Мы готовы трансформировать доверие международных партнеров в реальные технологические проекты и развитие нефтегазохимического комплекса внутри страны», — отметил Министр энергетики РК Ерлан Аккенженов.

В свою очередь Дэниел Ергин указал на растущую роль Центральной Азии на мировой энергетической карте, отметив, что Казахстан остаётся важным фактором стабильности и формирует благоприятный инвестиционный климат.

Стороны сошлись во мнении, что сбалансированное развитие традиционной и возобновляемой энергетики повышает инвестиционную привлекательность страны. Также подчёркнута важность внедрения современных технологий в геологоразведку и переработку ресурсов.

По итогам встречи достигнута договорённость о продолжении экспертного диалога для анализа глобальных и региональных экономических трендов.