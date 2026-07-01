Казахстан готов принимать крупнейшие соревнования по гимнастике — Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ и президентом Азиатского гимнастического союза (AGU) Абдулрахманом Аль-Шатри, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества по развитию и популяризации гимнастических видов спорта в Казахстане.

Глава государства высоко оценил поддержку, которую Международная федерация гимнастики и Азиатский гимнастический союз оказывают Казахстанской федерации гимнастики.

По словам Президента, сегодня гимнастика становится все более популярной среди детей и молодежи. В стране работают многочисленные специализированные залы, а также три крупных комплекса, где тренируется национальная сборная и проводятся международные соревнования.

Кроме того, по поручению Главы государства в Алматы началось строительство крупнейшего в Центральной Азии Центра гимнастики.

Касым-Жомарт Токаев также отметил, что Казахстан обладает большим опытом проведения международных спортивных мероприятий, и подтвердил готовность страны реализовывать совместные проекты по развитию спорта и организации крупных соревнований.

В свою очередь Моринари Ватанабэ и Абдулрахман Аль-Шатри высоко оценили внимание, которое в Казахстане уделяется развитию как профессионального, так и массового спорта.

Они также отметили успехи казахстанских гимнастов, которые достойно представляют страну на международной арене.