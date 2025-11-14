Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о приоритетности развития животноводства в стране и необходимости максимально использовать потенциал пастбищ, передает BAQ.KZ.

"Наши обширные степи позволяют пасти скот круглый год, и эту возможность нужно использовать правильно. Государство оказывает необходимую поддержку. Уже сейчас действуют механизмы финансирования, включая субсидии на водоснабжение пастбищ, строительство откормочных площадок и получение племенного скота", — подчеркнул глава государства.

По словам Токаева, цель — увеличить поголовье скота и создать стабильные условия для развития мясного скотоводства, чтобы Казахстан мог занять место крупного поставщика мяса на международные рынки. Особое внимание будет уделено внедрению системы производственного цикла с рациональным и ротационным использованием пастбищ.

Президент также отметил необходимость модернизации ветеринарной сферы: обеспечение отрасли материально-технической базой, улучшение условий труда ветеринарных специалистов и стимулирование их деятельности.

Ранее в Казахстане уже были выделены значительные средства на поддержку агробизнеса: только за прошлый год на развитие животноводства было направлено более 60 млрд тенге, а предприниматели могут получать льготные кредиты для расширения хозяйств.

Президент также отметил, что пастбища должны быть предоставлены сельским жителям и инвесторам, имеющим конкретные планы их освоения.

"Земля должна служить во благо народа. Несколько лет назад я поручил вернуть государству незаконно приобретенные и неиспользуемые земельные участки. Сегодня министр доложил о результатах этой работы. С 2022 года государству возвращено более 14 млн гектаров сельскохозяйственных земель.

Неоднократно подчеркивалось, что земельные участки должны предоставляться гражданам, способным работать и желающим заниматься делом. Однако эта важная работа продвигается крайне медленно. Поэтому в Послании я поручил ввести все возвращенные государству земли в постоянный оборот до середины следующего года. Планы акиматов по данному вопросу не должны оставаться на бумаге. Главное – не допустить, чтобы земля снова простаивала и оставалась неосвоенной.

В настоящее время Правительство разрабатывает План поддержки бизнеса в животноводстве. Пастбища должны быть предоставлены сельским жителям и инвесторам, имеющим конкретные планы их освоения. В документе, который будет принят в середине следующего года, необходимо предметно обозначить пути решения этого вопроса.

Одним из серьезных препятствий остается низкая залоговая стоимость земельных участков.Действующая система кадастровой оценки ни в коей мере не соответствует реальной рыночной ситуации. Правительству следует обратить внимание на этот вопрос и пересмотреть методологию определения кадастровой стоимости.

Существующие барьеры в сфере земельных отношений препятствуют созданию современных хозяйств. В своем Послании я поручил Правительству до конца следующего года разработать единую цифровую карту земельных ресурсов. Профильные министерства в течение 7 дней должны предоставить отчет о проделанной работе по данному важному вопросу.



Следующий вопрос. Распределение земельных участков должно осуществляться посредством электронного конкурса. Главная обязанность тех, кто получает землю, – рационально использовать и эффективно осваивать ее. Кроме того, необходимо пересмотреть подходы к мониторингу земельных ресурсов, поскольку имеющиеся данные по сельскохозугодьям неполные. Такое положение дел препятствует осуществлению надлежащего контроля и своевременному возвращению неиспользуемых участков. Информация по процессу распределения земель должна быть в открытом доступе".