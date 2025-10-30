В Астане проходит Международный форум стратегических партнёров "Казахстан – территория академических знаний", объединяющий лидеров образования, аккредитационных органов и зарубежных университетов. Генеральный директор Информационного центра по мобильности и академической эквивалентности (CIMEA, Италия) Лука Лантеро рассказал о значении цифровой трансформации в образовании и о том, почему Казахстан способен стать новым центром академического притяжения в Центральной Азии, передаёт BAQ.KZ.

Казахстан движется от количества к качеству

По словам Лантеро, форум стал "блестящим и очень хорошо организованным событием, значимым не только для Казахстана, но и для всего региона Центральной Азии".

"Я был впечатлён культурой вашей страны и символикой языка. Даже в слове “адам” каждая буква несёт смысл: образование, справедливость, любовь, уважение. Это отражает философию вашего общества – создавать систему, где знания служат человеку", – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что для Казахстана следующим шагом должно стать переосмысление акцентов в высшем образовании – от количества студентов и вузов к качеству подготовки и практической ценности знаний.

"Важно не просто привлекать таланты, но обучать их здесь, чтобы они могли развивать страну и распространять полученные знания по миру", – сказал Лантеро.

Цифровизация – это не про технологии, а про людей

Глава CIMEA отметил, что искусственный интеллект требует не столько технических решений, сколько глубокого управленческого и культурного переосмысления.

"Сегодня университеты должны не просто внедрять новые цифровые системы, а полностью пересмотреть свои процессы. Это демократический процесс, в котором должны участвовать преподаватели, студенты, родители, политики и все заинтересованные стороны", – подчеркнул он.

Лантеро привёл пример Южной Кореи, где, несмотря на вложенные $850 млн в школьную AI-систему, проект пришлось остановить через пять месяцев.

"Ошибка была в том, что в процесс не вовлекли студентов, родителей и учителей. Без участия всех сторон любая технология останется просто системой, не влияющей на жизнь людей", – пояснил эксперт.

ИИ – это возможность говорить о человеческих ценностях

По словам Лантеро, разговор об искусственном интеллекте выходит далеко за рамки IT.

"Даже люди без технических навыков должны участвовать в обсуждении, потому что ИИ – это способ говорить о человеческих ценностях, культуре, справедливости. Это не просто инструмент, а начало новой культурной революции", – сказал он.

Эксперт подчеркнул важность "AI-грамотности" – умения понимать и этично применять технологии.