На полях Международного форума Астана состоялась встреча Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с Генеральным директором Международной организации по миграции (МОМ) — Агентства ООН по миграции — Эми Поуп, передаёт BAQ.KZ.

В ходе беседы стороны обсудили ключевые направления двустороннего сотрудничества в сфере миграции, в том числе защиту прав мигрантов, противодействие торговле людьми, а также реализацию Стратегического плана МОМ на 2024–2028 годы.

Президент подчеркнул, что Казахстан активно участвует в международных усилиях по решению проблем незаконной миграции и оказывает поддержку своим гражданам, работающим за рубежом.

В свою очередь, Эми Поуп высоко оценила инициативу Казахстана и отметила важность предстоящего председательства страны в Алматинском процессе в 2025–2027 годах. Этот региональный диалог способствует скоординирированному реагированию на миграционные вызовы в Центральной Азии.

Стороны выразили готовность расширять сотрудничество, обмениваться опытом и укреплять институциональные механизмы, направленные на устойчивое управление миграцией в регионе.