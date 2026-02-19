Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в рамках рабочего визита в Нью-Дели провел двустороннюю встречу с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди и принял участие в международном саммите India AI Impact Summit 2026, передает BAQ.KZ.

Во время встречи по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева Бектенов передал слова приветствия и отметил готовность Казахстана развивать стратегическое партнерство с Индией. В ответ Нарендра Моди подтвердил намерение укреплять сотрудничество между странами.

В ходе переговоров обсуждены вопросы торговли и инвестиций, энергетики, агропромышленного комплекса, цифровизации и искусственного интеллекта. В 2025 году товарооборот между Казахстаном и Индией составил $923,3 млн. Казахстан готов расширить поставки продукции по 40 товарным позициям на $150 млн и рассматривает новые возможности в сферах критически важных минералов, редкоземельных элементов, космоса и оборонной промышленности.

На India AI Impact Summit 2026 с делегациями из более чем 50 стран Бектенов выступил на пленарной сессии, подчеркнув роль передовых технологий в развитии экономики.

«Искусственный интеллект должен быть инклюзивным, суверенным и трансформирующим ключевые сектора экономики. Казахстан превращается в региональный цифровой центр: в Индексе развития электронного правительства ООН мы на 24-м месте, а по качеству онлайн-услуг – в десятке лучших стран мира», – заявил Премьер-министр.

В рамках Года цифровизации и ИИ в Казахстане уже приняты ключевые меры: закон «Об искусственном интеллекте», создание Совета по развитию ИИ при Президенте, запуск двух крупнейших суперкомпьютерных кластеров в Центральной Азии, проект Суверенного хаба ИИ совместно с NVIDIA и строительство «Долины ЦОДов» в Экибастузе. Также завершается реализация Транскаспийской волоконно-оптической линии, которая позволит Казахстану стать цифровым мостом между Востоком и Западом.

Участники форума посетили международную выставку India AI Impact Expo 2026, где были представлены прикладные решения и технологии искусственного интеллекта для промышленности, финансов, здравоохранения, безопасности и других отраслей.