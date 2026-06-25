Казахстан готов увеличить поставки в Туркменистан более чем на $200 млн

В Астане прошёл Казахстанско-Туркменский бизнес-форум в рамках 14-го заседания Межправительственной комиссии между Казахстаном и Туркменистаном.

В мероприятии участвовали представители государственных органов, бизнеса и отраслевых организаций двух стран. Обсуждались вопросы расширения торговли, привлечения инвестиций и упрощения условий для бизнеса.

Рост торговли

За последние пять лет торгово-экономические отношения между Казахстаном и Туркменистаном заметно выросли. Общий товарооборот увеличился более чем в два раза и превысил 530 млн долларов США. Экспорт казахстанских товаров в Туркменистан вырос почти на 50% и составил 316,3 млн долларов, а импорт из Туркменистана в Казахстан увеличился в пять раз и достиг 215,8 млн долларов.

Положительная динамика сохраняется и в этом году. За январь-апрель 2026 года взаимная торговля составила 180 млн долларов, что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт из Казахстана также вырос на 18,9% и достиг 114,8 млн долларов.

На форуме Казахстан представил список из 178 несырьевых товарных позиций с экспортным потенциалом более 200 млн долларов. В него входят продукция металлургии и машиностроения, продукты питания, химическая и нефтехимическая продукция, транспорт, фармацевтика и строительные материалы.

Что планируют развивать

Стороны хотят:

создать торговые дома в обеих странах

развивать электронную торговлю

упростить логистику

поддерживать совместные инвестиционные проекты

Также обсуждалось торговое финансирование и устранение барьеров для бизнеса.

Особое внимание уделили развитию Транскаспийского маршрута, который связывает рынки Азии и Европы.

Отдельное внимание уделено развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, который связывает рынки Азии и Европы. Казахстан и Туркменистан рассматриваются как важные участники этого направления, и развитие транспортной инфраструктуры должно усилить транзитный потенциал обеих стран.

По итогам форума подписан ряд соглашений между компаниями двух стран. Также были заключены соглашения о сотрудничестве в сфере электронной коммерции между ТОО "Silk Way Asia Trade" и хозяйственным обществом "Hazar Logistik", а также между ТОО "Silk Way Asia Trade" и частным предприятием "Gamma". Кроме того, ТОО "Ashra Solutions" и частное предприятие "Ojar Aziýa" подписали соглашение о сотрудничестве в инвестиционно-строительной сфере.

Также прошли B2B-встречи между компаниями. В них приняли участие более 100 казахстанских и свыше 40 туркменских предприятий. Основная цель – наладить прямые контакты между производителями и выстроить устойчивые цепочки поставок.

По итогам мероприятия стороны подтвердили намерение продолжать развитие торгово-экономического сотрудничества и расширять деловые связи между двумя странами.