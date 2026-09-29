Казахстан готов запустить Казахстанско-Германскую инвестиционно-промышленную инициативу

По мнению Касым-Жомарта Токаева, двусторонние отношения способны стать важным мостом, укрепляющим экономические связи между Центральной Азией и Европой.

Президент назвал промышленную кооперацию одним из важнейших направлений казахстанско-германского партнерства. Сегодня совместный портфель включает 40 инвестиционных инициатив общей стоимостью более 54 млрд долларов, из которых 21 проект уже реализован.

Касым-Жомарт Токаев отметил успешное сотрудничество с такими компаниями, как CLAAS, Horsch, Amazonen-Werke и Knauf. За последние пять лет компания CLAAS произвела в Казахстане более 2 100 единиц сельскохозяйственной техники.

– Пользуясь случаем, хотел бы отметить, что наше промышленное партнерство становится двусторонним процессом, что отражается в росте позиций промышленного экспорта Казахстана в Германию. В частности, в ходе моего визита были достигнуты договоренности о поставках на германский рынок продукции отечественного машиностроения, включая железнодорожные колеса, производимые с использованием немецкого оборудования, – рассказал Президент.



По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан готов расширять сотрудничество с германскими компаниями в сферах автоматизации, станкостроения, промышленной робототехники, точного машиностроения, передового производства и цифровизации производственных процессов.