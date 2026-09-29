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Казахстан готов запустить Казахстанско-Германскую инвестиционно-промышленную инициативу

За последние пять лет компания CLAAS произвела в Казахстане более 2 100 единиц сельскохозяйственной техники.

29 Сентября 2026, 22:02
АВТОР
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Akorda.kz 29 Сентября 2026, 22:02
29 Сентября 2026, 22:02
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Фото: Akorda.kz

По мнению Касым-Жомарта Токаева, двусторонние отношения способны стать важным мостом, укрепляющим экономические связи между Центральной Азией и Европой.

Президент назвал промышленную кооперацию одним из важнейших направлений казахстанско-германского партнерства. Сегодня совместный портфель включает 40 инвестиционных инициатив общей стоимостью более 54 млрд долларов, из которых 21 проект уже реализован.

Касым-Жомарт Токаев отметил успешное сотрудничество с такими компаниями, как CLAAS, Horsch, Amazonen-Werke и Knauf. За последние пять лет компания CLAAS произвела в Казахстане более 2 100 единиц сельскохозяйственной техники.

– Пользуясь случаем, хотел бы отметить, что наше промышленное партнерство становится двусторонним процессом, что отражается в росте позиций промышленного экспорта Казахстана в Германию. В частности, в ходе моего визита были достигнуты договоренности о поставках на германский рынок продукции отечественного машиностроения, включая железнодорожные колеса, производимые с использованием немецкого оборудования, – рассказал Президент.


По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан готов расширять сотрудничество с германскими компаниями в сферах автоматизации, станкостроения, промышленной робототехники, точного машиностроения, передового производства и цифровизации производственных процессов.

– Эти примеры указывают на следующий этап развития наших экономических отношений. Нам следует перейти от отдельных успешных проектов к системному промышленному партнерству. Для этого Казахстан готов запустить Казахстанско-Германскую инвестиционно-промышленную инициативу, в основе которой будет единый портфель флагманских проектов. Цель носит практический характер – отобрать коммерчески жизнеспособные проекты, способные привести к формированию новых отраслей в Казахстане, привносить передовые немецкие технологии и компетенции и обеспечивать выпуск конкурентоспособной продукции для региональных и мировых рынков. Компании немецкого Mittelstand могут сыграть особенно важную роль в этом направлении, – отметил Президент.

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