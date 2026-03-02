Казахстан готовит эвакуацию граждан из ОАЭ – подробности
В ведомстве уверяют, что эвакуация будет проходить поэтапно.
Вчера 2026, 23:18
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера 2026, 23:18Вчера 2026, 23:18
192Фото: МИД РК.
Министерство иностранных дел Казахстана начало готовить план эвакуации своих граждан из Объединенных Арабских Эмиратов, передает BAQ.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Для тех, кто не успел вернуться домой в конце февраля — начале марта из-за закрытия воздушного пространства, будут организованы два рейса из Маската (Оман) в Алматы.
Места в самолётах ограничены, и приоритет будет отдан тем, кто в первую очередь нуждается в помощи: пенсионерам, беременным женщинам, детям до 5 лет и людям с инвалидностью.
«Для включения в список пассажиров необходимо отправить копию паспорта, авиабилета, а также документы, подтверждающие статус ребёнка или инвалидность», – подчеркнули в МИД РК.
Также можно через мессенджер WhatsApp на номера:
+971 56 638 7442
+971 50 570 1978
В ведомстве уверяют, что эвакуация будет проходить поэтапно, и просит казахстанцев сохранять спокойствие.
Самое читаемое
- Смена режима в Иране может стать «золотой жилой» для Казахстана – политолог
- Раскрыты имена погибших при ударах по Ирану высокопоставленных лиц
- Атырауские предприниматели будут следить за порядком на остановках
- Третья мировая отменяется? Почему ирано-израильский конфликт — ещё не глобальная война
- Директор школы в Астане получила 8 лет за хищение 588 млн тенге