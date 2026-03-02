Министерство иностранных дел Казахстана начало готовить план эвакуации своих граждан из Объединенных Арабских Эмиратов, передает BAQ.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Для тех, кто не успел вернуться домой в конце февраля — начале марта из-за закрытия воздушного пространства, будут организованы два рейса из Маската (Оман) в Алматы.

Места в самолётах ограничены, и приоритет будет отдан тем, кто в первую очередь нуждается в помощи: пенсионерам, беременным женщинам, детям до 5 лет и людям с инвалидностью.

«Для включения в список пассажиров необходимо отправить копию паспорта, авиабилета, а также документы, подтверждающие статус ребёнка или инвалидность», – подчеркнули в МИД РК.

Также можно через мессенджер WhatsApp на номера:

+971 56 638 7442

+971 50 570 1978

В ведомстве уверяют, что эвакуация будет проходить поэтапно, и просит казахстанцев сохранять спокойствие.