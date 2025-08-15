Казахстан готовит индустриальный рывок с помощью ИИ
В Астане обсудили внедрение искусственного интеллекта в промышленность.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане обсудили внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в деятельность крупных промышленных предприятий, передает BAQ.KZ.
Совещание прошло под председательством первого заместителя Премьер-министра РК Романа Скляра с участием руководителей центральных государственных органов, национальных компаний, отраслевых объединений и топ-менеджеров крупнейших предприятий страны.
В ходе обсуждения рассматривались:
- текущий статус внедрения ИИ на промышленных предприятиях;
- перспективы развития обрабатывающей промышленности на основе цифровых технологий;
- практика применения ИИ в производственных процессах и планы по масштабированию таких решений.
Роман Скляр подчеркнул, что внедрение ИИ — это стратегический шаг для всей экономики, который позволит Казахстану сформировать собственную экспертизу, обеспечить конкурентоспособность промышленности на мировом рынке и повысить эффективность производственных процессов.
Особое внимание уделено развитию отечественных технологических решений и обмену передовыми мировыми практиками. Реализация этих мер, по словам участников совещания, создаст условия для технологической модернизации, роста производительности и укрепления позиций Казахстана среди мировых индустриальных лидеров.
Самое читаемое
- В Туркестанской области выявили 190 незаконных построек
- В Туркестанской области бабушка пяти внуков родила тройню
- Кадры покушения на замакима Руслана Берденова показали в суде Шымкента
- Катание на аттракционе чуть не закончилось трагедией в Балхаше
- Премьер-министр проверил модернизацию пограничных пунктов в Жамбылской области