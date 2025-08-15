В Казахстане обсудили внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в деятельность крупных промышленных предприятий, передает BAQ.KZ.

Совещание прошло под председательством первого заместителя Премьер-министра РК Романа Скляра с участием руководителей центральных государственных органов, национальных компаний, отраслевых объединений и топ-менеджеров крупнейших предприятий страны.

В ходе обсуждения рассматривались:

текущий статус внедрения ИИ на промышленных предприятиях;

перспективы развития обрабатывающей промышленности на основе цифровых технологий;

практика применения ИИ в производственных процессах и планы по масштабированию таких решений.

Роман Скляр подчеркнул, что внедрение ИИ — это стратегический шаг для всей экономики, который позволит Казахстану сформировать собственную экспертизу, обеспечить конкурентоспособность промышленности на мировом рынке и повысить эффективность производственных процессов.

Особое внимание уделено развитию отечественных технологических решений и обмену передовыми мировыми практиками. Реализация этих мер, по словам участников совещания, создаст условия для технологической модернизации, роста производительности и укрепления позиций Казахстана среди мировых индустриальных лидеров.