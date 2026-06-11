Казахстан готовит кадры для экономики будущего
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Одним из ключевых вызовов для рынка труда остается несоответствие навыков работников требованиям современной экономики. С таким заявлением на пресс-конференции в Правительстве выступил первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин.
Как отметил Азамат Амрин, по оценкам международных организаций, к 2030 году изменения затронут около 22% рабочих мест во всем мире.
Для повышения конкурентоспособности трудовых ресурсов в стране планируется расширять систему дуального обучения, укреплять взаимодействие между колледжами и предприятиями, а также развивать институт наставничества на производстве.
Ожидается, что эти меры помогут подготовить специалистов, востребованных в условиях меняющегося рынка труда и новых экономических реалий.
Самое читаемое
- Масштабная ярмарка отечественных продуктов развернется в Астане
- Опасную электробытовую технику сняли с продажи в Семее
- Асаубаева заявила о сокращении зарплаты и попросила помощи у Токаева
- В Таразе расследуют смерть несовершеннолетней девочки
- Теплосети Петропавловска с износом 70% забрало государство: что будет с тарифами?