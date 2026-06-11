Казахстан готовит кадры для экономики будущего

Одним из ключевых вызовов для рынка труда остается несоответствие навыков работников требованиям современной экономики. С таким заявлением на пресс-конференции в Правительстве выступил первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин.

Как отметил Азамат Амрин, по оценкам международных организаций, к 2030 году изменения затронут около 22% рабочих мест во всем мире.

Для повышения конкурентоспособности трудовых ресурсов в стране планируется расширять систему дуального обучения, укреплять взаимодействие между колледжами и предприятиями, а также развивать институт наставничества на производстве.

Ожидается, что эти меры помогут подготовить специалистов, востребованных в условиях меняющегося рынка труда и новых экономических реалий.