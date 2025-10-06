6 октября 2025 года, накануне XII Гражданского форума Казахстана, министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек провёл важную встречу с представителями общественных и неправительственных организаций, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Минкультуры и информации.

В обсуждении также приняли участие президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева и заместитель председателя Комитета по делам гражданского общества МКИ РК Жанаргуль Альжанова.

В Казахстане сегодня насчитывается около 680 тысяч студентов, и именно вопросы, волнующие молодёжь, стали в центре внимания встречи. Участники обсудили возможности предоставления образовательных грантов социально активным студентам, поддержку обучающихся из льготных категорий, развитие волонтерского движения, а также подготовку педагогов-психологов — специалистов, способных поддерживать студентов в непростых жизненных ситуациях.

По итогам встречи эксперты и представители власти подчеркнули важность системного взаимодействия государства и неправительственных организаций. Как отметили участники, открытый диалог и совместный поиск решений позволяют не только повышать качество образования, но и активнее вовлекать молодёжь в общественную и государственную жизнь.

Это мероприятие стало частью серии встреч, организованных руководством центральных государственных органов с гражданским сектором. Такой формат диалога направлен на укрепление доверия, повышение прозрачности работы и развитие конструктивного взаимодействия между властью и обществом.