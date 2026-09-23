Казахстан готовит сразу 12 новых заявок для ЮНЕСКО и ИСЕСКО

Казахстан готовит сразу 12 новых номинационных досье по нематериальному культурному наследию. Два из них предназначены для списков ЮНЕСКО, еще десять готовят в рамках сотрудничества с ИСЕСКО, передает BAQ.KZ.

Сейчас в Репрезентативном списке нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО уже числятся 14 элементов с участием Казахстана.

Подготовка новых досье идет параллельно с исследованиями в регионах. Казахстанский институт общественного развития изучает живые традиции на местах, по итогам этой работы уже вышел национальный доклад «Живое наследие Казахстана».

Отдельный акцент делают на самих носителях традиций. В Национальной комиссии Казахстана по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО считают, что они должны активнее участвовать в подготовке будущих номинаций.

Сейчас в Астане проходит трехдневный семинар, где специалисты из регионов разбирают полевые исследования, работу с местными сообществами и подготовку заявок.

К работе подключились фасилитаторы ЮНЕСКО из Казахстана, Кыргызстана и Таиланда. Всего в семинаре участвуют 30 человек.