Казахстан готовит сразу 12 новых заявок для ЮНЕСКО и ИСЕСКО

23 Сентября 2026, 16:49
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Zheksenbaiev Anuar/© RSE Kazrestavratsiya MKI RK 23 Сентября 2026, 16:49
23 Сентября 2026, 16:49
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Фото: Zheksenbaiev Anuar/© RSE Kazrestavratsiya MKI RK

Казахстан готовит сразу 12 новых номинационных досье по нематериальному культурному наследию. Два из них предназначены для списков ЮНЕСКО, еще десять готовят в рамках сотрудничества с ИСЕСКО, передает BAQ.KZ.

Сейчас в Репрезентативном списке нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО уже числятся 14 элементов с участием Казахстана.

Подготовка новых досье идет параллельно с исследованиями в регионах. Казахстанский институт общественного развития изучает живые традиции на местах, по итогам этой работы уже вышел национальный доклад «Живое наследие Казахстана».

Отдельный акцент делают на самих носителях традиций. В Национальной комиссии Казахстана по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО считают, что они должны активнее участвовать в подготовке будущих номинаций.

Сейчас в Астане проходит трехдневный семинар, где специалисты из регионов разбирают полевые исследования, работу с местными сообществами и подготовку заявок.

К работе подключились фасилитаторы ЮНЕСКО из Казахстана, Кыргызстана и Таиланда. Всего в семинаре участвуют 30 человек.

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