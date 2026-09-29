Казахстан готовит переход к постквантовой защите

В Казахстане предложили подготовить национальную дорожную карту перехода к постквантовой криптографии. Инициатива прозвучала на международной конференции KazHackStan 2026 в Астане, где в течение двух дней соберутся около 10 тысяч участников из семи стран, передает BAQ.KZ.

На конференции выступят более 100 казахстанских и зарубежных экспертов. Главная тема этого года посвящена киберустойчивости.

Открывая мероприятие, заместитель Премьер-министра, министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев заявил, что от устойчивости цифровых систем уже напрямую зависят государственные процессы, экономика и повседневная жизнь людей.

«Искусственный интеллект меняет масштаб и скорость киберугроз, поэтому особенно важно обеспечивать устойчивость к ним. Казахстан формирует систему защиты: принят Закон «О кибербезопасности», определено более 400 критически важных цифровых объектов, работают более 40 центров оперативной кибербезопасности. Чем быстрее развиваются цифровая инфраструктура и ИИ, тем выше требования к их защищенности. Кибербезопасность сегодня - это вопрос национальной безопасности, устойчивости государства, экономики и доверия граждан. Государство, бизнес, научное и профессиональное сообщество должны действовать сообща», - сказал вице-премьер.

По данным организаторов, Казахстан сейчас находится в Tier 2 Глобального индекса кибербезопасности Международного союза электросвязи. Это лучший результат среди стран Центральной Азии. Сейчас ведется работа по переходу в Tier 1.

Пять направлений для усиления защиты

Жаслан Мадиев предложил сосредоточиться на пяти направлениях. Среди них безопасное применение искусственного интеллекта, подготовка к постквантовой защите, международное техническое взаимодействие, подготовка кадров и развитие киберкультуры, а также отечественных решений.

Отдельно он предложил разработать национальную дорожную карту перехода к постквантовой криптографии.

В первый день конференции обсуждают интернет-мошенничество, утечки персональных данных, дипфейки и защиту критической инфраструктуры.

В главном зале пройдет панельная сессия о киберустойчивости Казахстана, где будут говорить о роли государства, технологий и совместной ответственности.

Лучшим багхантерам Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана вручат награды CyberNomad Awards.

Соревнования и отбор школьников

Параллельно работают тематические треки Government, Cyber Resilience и OSINT & Forensics.

В рамках Government-трека пройдет заседание Национального координационного центра информационной безопасности.

29 сентября стартовали соревнования по практической кибербезопасности CyberKumbez и национальный отбор школьников в сборную Казахстана для участия в Международной олимпиаде по кибербезопасности ICO 2027 в Италии.

Финалы пройдут 30 сентября.

Во второй день конференции состоится Secure Development & Hack Day. Участников ждут технические доклады казахстанских и зарубежных специалистов, демонстрации атак и методов защиты, разборы реальных уязвимостей и киберинцидентов.

Для гостей работает выставочная зона, где казахстанские и международные компании представляют продукты и технологии в сфере кибербезопасности.

KazHackStan 2026 проходит в рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта и AI MONTH 2026.