Казахстан хочет перевести управление городами на ИИ

Казахстан намерен перейти от отдельных Smart City-проектов к единой цифровой модели управления регионами на базе искусственного интеллекта. После визита делегации министерства искусственного интеллекта и цифрового развития в Ханчжоу стороны договорились начать практическую проработку пилотных проектов в казахстанских регионах, передает BAQ.KZ.

Главным объектом изучения стала Hangzhou City Brain, городская платформа, которая объединяет данные разных служб и помогает анализировать и прогнозировать городские процессы.

Сейчас в Ханчжоу развивают версию City Brain 3.0. В ней задействованы большие языковые модели, AI-агенты и цифровые двойники.

Для Казахстана эту модель рассматривают как основу для перехода к AI-Native cities & regions. Речь идет о системе, где данные, транспорт, безопасность, ЖКХ, энергетика и другая городская инфраструктура работают в общей цифровой архитектуре.

От камер до коммунальных сетей

Казахстанская делегация ознакомилась с решениями Dahua Technology в сфере компьютерного зрения, интеллектуального видеонаблюдения, дорожного движения и городской инфраструктуры.

Отдельно обсуждались технологии для энергетики и коммунального хозяйства, включая интеллектуальный учет воды, газа и электроэнергии.

В программу вошли робототехника, AR-технологии, цифровая инфраструктура и Data Intelligence.

Состоялись встречи с CICO Group, ZDPI, Alibaba, GeTui, Rokid, H3C, Haixing Electric Power, Windey Energy, Unitree и другими компаниями и организациями.

Представители казахстанских регионов могли на месте сопоставить китайские решения с задачами своих городов и областей и обсудить возможные пилоты.

Казахстан настаивает на локализации

Казахстанская сторона предложила строить будущие проекты вместе с местными IT-компаниями и переносить часть производства и технологических решений в Казахстан.

Подход предполагает не закупку готовых систем за рубежом, а создание совместных продуктов и развитие собственных компетенций с последующим распространением решений на другие регионы.

По итогам визита стороны договорились перейти к практической проработке совместных проектов.

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития подписало соглашение о сотрудничестве с Zhejiang Gaoxin Technology Co., Ltd. (ZEIET) по направлению AI-Native cities & regions.