Казахстан готовит планы по воде для всех восьми бассейнов

В Казахстане начали готовить отдельные планы для всех восьми водохозяйственных бассейнов. Параллельно ищут новые способы экономить воду, привлекать частные деньги в отрасль и готовиться к последствиям изменения климата, передает BAQ.KZ.

Об этом говорили на заседании Национального диалога по водной политике.

Вице-министр водных ресурсов и ирригации Арсен Жаканбаев сообщил, что новый Водный кодекс действует уже больше года, большая часть подзаконных документов принята, а новые механизмы начали работать на практике.

«Новый Водный кодекс действует уже более года: сформирована основная часть подзаконной нормативной базы, началось практическое применение новых механизмов. По всем восьми водохозяйственным бассейнам разрабатываются бассейновые планы. В промышленную эксплуатацию введена Национальная информационная система водных ресурсов. Эта работа выстроена системно, и её важно продолжать, в том числе в рамках Национального диалога, вместе с государственными органами, экспертами и международными партнёрами», - сказал вице-министр.

Отдельно обсуждали, как водному хозяйству приспособиться к изменению климата. Казахстанские и зарубежные эксперты предложили природоориентированные решения, которые могут помочь повысить водообеспеченность территорий.

Еще одна тема касается денег. Участники обсуждали, как привлечь частные инвестиции в проекты по водосбережению, в том числе в современные системы орошения.

На встрече рассмотрели и выполнение Протокола по проблемам воды и здоровья.

Также участники сверили, что уже сделано по плану Национального диалога на 2025-2026 годы, и обсудили проект работы на 2027 год.

В нем предусмотрены дальнейшие изменения в водном законодательстве, развитие управления и планирования водных ресурсов, меры по адаптации к климатическим изменениям, привлечение инвестиций и сотрудничество с международными партнерами.

В заседании участвовали представители ООН, Германии, ОЭСР, Европейской экономической комиссии ООН, госорганов и экспертного сообщества.