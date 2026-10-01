Казахстан готовит поставку полувагонов в Монголию на $21 млн

Казахстанские железнодорожные полувагоны могут отправиться в Монголию в рамках сделки примерно на $21 млн. Для ее финансирования Экспортно-кредитное агентство Казахстана уже одобрило монгольскому Trade and Development Bank лимит в $33 млн.

Об этом стало известно на 10-м заседании Казахстанско-монгольской межправительственной комиссии в Астане. Казахстанскую сторону представлял министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, монгольскую делегацию возглавил заместитель премьер-министра Нямтайшир Номтойбаяр.

Стороны решили перейти от обсуждения направлений сотрудничества к отдельным торговым, производственным и транспортным проектам.

Казахстанские товары получат площадку в Улан-Баторе

В Улан-Баторе готовят к запуску торговую площадку Made in Kazakhstan. В 2026 году KazTrade заключил соглашения с монгольскими партнерами «МАКС ГРУПП» и Mon-Kaz Trade & Investment Hub.

Работа по продвижению казахстанских товаров в Монголии уже велась и ранее. В июне Казахстан и монгольская «МАКС Group» подписали меморандум о создании постоянно действующей площадки для экспортеров и прямых контактов компаний двух стран.

Еще один возможный совместный проект связан с переработкой шерсти и шкур. Казахстан и Монголия рассматривают создание кластеров, где монгольское сырье смогут перерабатывать с участием казахстанских производств.

Казахстанские предприятия готовы наращивать поставки аккумуляторных батарей, сельскохозяйственной и специальной техники.

«Особое значение для развития двусторонних отношений имеет политический диалог на уровне Глав наших государств. Важно, чтобы достигнутый на высшем уровне политический импульс находил практическое отражение в деятельности государственных органов и, прежде всего, в реализации конкретных совместных проектов, торговых контрактах и новых производственных связях», - отметил Айдарбек Сапаров.

Нямтайшир Номтойбаяр со своей стороны заявил о заинтересованности Монголии в расширении торговли, инвестиций, промышленной кооперации и транспортных связей.

Торговля растет, маршрутов становится больше

С 22 июля 2026 года действует временное торговое соглашение между Евразийским экономическим союзом и Монголией. Оно предусматривает снижение или отмену пошлин по сотням товарных позиций. В официальных материалах Министерства торговли и интеграции указаны 367 товарных субпозиций, охватывающих около 90 процентов торговли сторон.

Торговля сельхозпродукцией между Казахстаном и Монголией по итогам 2025 года выросла на 32 процента. За семь месяцев 2026 года рост составил еще 11 процентов.

Среди направлений, где стороны видят потенциал для новых проектов, названы сельское хозяйство, машиностроение, переработка сельхозсырья, горно-металлургическая отрасль и логистика.

Отдельный блок переговоров касался транспорта. За восемь месяцев 2026 года объем железнодорожных грузоперевозок между странами вырос на 16 процентов. По итогам 2025 года автомобильные перевозки увеличились на 52 процента и достигли 17,3 тыс. тонн.

С июня между Астаной и Улан-Батором действует прямое авиасообщение. Рейс выполняется дважды в неделю. Между Казахстаном и Монголией в целом выполняются рейсы по двум маршрутам.

Стороны рассматривают дальнейшее развитие железнодорожных и автомобильных маршрутов, в том числе через Китай. Отдельное внимание уделяется коридору Казахстан - Россия - Монголия.

Сотрудничество продолжится и в здравоохранении, охране окружающей среды, науке и образовании.

В 2027 году в Казахстане и Монголии планируют провести Дни культуры, приуроченные к 35-летию дипломатических отношений.

По итогам заседания стороны подписали протокол, в котором закрепили дальнейшие направления совместной работы.