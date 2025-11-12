В Казахстане начинается первый этап регулирования платформ по обмену данными, передаёт BAQ.KZ

Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева рассказала, как планируется формировать прозрачную экономику данных и подготовить страну к будущему росту спроса на информацию.

"Пока мы начинаем с регулирования платформ по обмену данными, то есть там, где эти датасеты формируются и передаются больше в свободном плане. Но в последующем мы полагаем, что такие платформы трансформируются в качественные, нормальные, полноценные биржи данных, которые сегодня работают, например, в Китае. Там уже несколько бирж данных работает. Там своя система биржевая, свои порядки торгов, требования к качеству датасетов. Мы уже понимаем, что в датасетах не должно быть персональной информации и так далее. То есть они тоже были истреблены", — отметила Екатерина Смышляева в кулуарах Мажилиса.

По её словам, на первом этапе в стране открывается вопрос прозрачного оборота данных с экономической составляющей.