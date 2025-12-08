Казахстан делает уверенный шаг к развитию собственной атомной энергетики, расширяя подготовку кадров в рамках международной программы "Болашак", передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Миннауки.

В Министерстве науки и высшего образования РК состоялось подписание четырёхстороннего меморандума, который закрепил создание нового направления подготовки — специалистов по атомной энергетике. Решение стало стратегическим шагом в преддверии строительства будущей атомной электростанции и необходимости формирования профессионального кадрового резерва.

Документ подписали министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, председатель Агентства по атомной энергии Аманжан Саткалиев, председатель Правления АО "Центр международных программ" Асхат Кусманов и генеральный директор ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" Ерболат Бердигулов. Стороны договорились о сотрудничестве, направленном на подготовку инженерных, технических и научных специалистов, которые станут опорой новой отрасли.

Уже в 2026 году в рамках пилотного этапа планируется выделить 20 грантов "Болашак" для обучения по атомным специальностям. В дальнейшем гранты будут предоставляться ежегодно. Программа предусматривает магистратуру, докторантуру и международные стажировки в ведущих мировых университетах. Сейчас Казахстан ведёт переговоры о партнёрстве с такими учебными центрами, как Pennsylvania State University, Grenoble INP – UGA, Shanghai Jiao Tong University, City University of Hong Kong и российский Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ.

Особое внимание уделено интеграции будущих выпускников в отрасль: система подготовки будет строиться через трёхсторонние соглашения между стипендиатами, работодателями и администратором программы. Это гарантирует трудоустройство и создаёт устойчивый кадровый поток для атомной энергетики страны.

Включение атомного направления в "Болашак" открывает путь к формированию профессионального пула инженеров, операторов и технологов международного уровня