Казахстан готовит запас электроэнергии для развития искусственного интеллекта
Новые электростанции позволят полностью покрыть внутренний спрос уже с 2027 года
Сегодня 2026, 10:24
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