Казахстан готовит запас электроэнергии для развития искусственного интеллекта

Казахстан рассчитывает полностью обеспечить внутреннюю потребность экономики в электроэнергии уже с начала 2027 года, а к 2029 году сформировать устойчивый профицит генерирующих мощностей. Об этом на заседании Правительства сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам министра, развитие энергетической отрасли ведется в рамках поручений Президента по модернизации энергосистемы и повышению надежности электроснабжения.

Сегодня энергосистема Казахстана включает 251 энергоисточник, в том числе 169 объектов возобновляемой энергетики. Общая установленная мощность составляет 27,1 ГВт.

При этом по итогам прошлого года производство электроэнергии достигло исторического максимума – 123,1 млрд кВт·ч, тогда как потребление составило 124,6 млрд кВт·ч.

"Ввод новых мощностей позволит уже с начала 2027 года покрыть всю потребность экономики в электроэнергии с последующим профицитом. Планируемый до 2029 года ввод дополнительной генерации даст сформировать профицит и обеспечить покрытие всей потребности экономики и населения в электроэнергии, в том числе и размещение энергоемкой инфраструктуры искусственного интеллекта и крупных ЦОД", – отметил Ерлан Аккенженов.

Министр сообщил, что до конца 2029 года в стране планируется ввести 13,3 ГВт новых энергомощностей, из которых 12,56 ГВт придется на новые объекты генерации.

В целом План развития электроэнергетики до 2035 года предусматривает ввод 26,3 ГВт мощностей. В него входят модернизация действующих электростанций, строительство новых объектов общей мощностью 10,5 ГВт, развитие возобновляемых источников энергии и строительство атомной электростанции.

Отдельное внимание уделяется реализации национального проекта "Развитие угольной генерации", который включает 19 проектов общей мощностью 7,8 ГВт с применением технологий "чистого угля".

По словам Аккенженова, в активную фазу уже вошли работы по строительству Экибастузской ГРЭС-3, ТЭС в Курчатове, а также трех новых теплоэлектроцентралей в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Эти проекты должны укрепить энергетическую безопасность страны и обеспечить растущие потребности экономики.