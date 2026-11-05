Казахстан готовится к большой стройке, но куда девать горы строительного мусора?

В Казахстане растут темпы строительства, но система переработки строительного мусора за ними не успевает. В стране не хватает перерабатывающих предприятий, нет единого учета отходов и контроля за их вывозом. По оценке эксперта, около 95% незаконных свалок в Астане связаны со строительным мусором. На фоне подготовки к масштабной программе «Народная стройка» проблема может обостриться. Почему бетон и кирпич продолжают выбрасывать на пустырях вместо переработки, выяснял корреспондент BAQ.KZ.

В Послании от 28 октября Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил объявить 2027 год Годом Всенародной большой стройки. Одним из направлений этой работы станет программа «Народная стройка» («Халықтық құрылыс»), предусматривающая обновление инфраструктуры в регионах.

«В каждом областном центре, районах и даже поселках мы должны приступить к строительству и ремонту гражданской инфраструктуры», - заявил Глава государства.

Но у большой стройки есть обратная сторона. Чем больше новых домов, дорог и социальных объектов, тем больше остается бетона, кирпича, металла и других материалов. Если заранее не решить вопрос их переработки, часть отходов может пополнить незаконные свалки.

Построили дом, а мусор куда?

Эксперт в сфере управления отходами Данияр Байгараев считает строительный мусор одной из главных причин появления стихийных свалок в Казахстане.

По его словам, состав незаконных свалок различается в зависимости от региона. В целом около 40% отходов приходится на коммунально-бытовой мусор, значительную часть остального объема составляют строительные и медицинские отходы.

В Астане ситуация особенно показательна.

«Строительные отходы являются одной из основных проблем незаконных свалок. Часто их не доставляют в специально отведенные места, а выбрасывают там, где это запрещено. Например, около 95% несанкционированных свалок в Астане состоят из строительных отходов. Такие случаи встречаются как внутри города, так и за его пределами», - рассказал Данияр Байгараев.

По действующему Экологическому кодексу захоронение строительных отходов на полигонах запрещено. Бетон, кирпич и другие материалы необходимо направлять на переработку либо другие предусмотренные законодательством способы восстановления.

Но возникает вопрос, куда их везти, если поблизости нет перерабатывающего предприятия.

«Мы постоянно говорим о необходимости ликвидировать незаконные свалки. Но для строительных отходов, составляющих значительную часть таких скоплений, зачастую нет подходящих мест приема. Значит, системно эту проблему мы пока не решаем», - считает эксперт.

Почему никто не знает, сколько строительного мусора производит Казахстан

Строительный мусор появляется не только при возведении новостроек. Старые дома сносят, квартиры ремонтируют, инженерные сети меняют, дороги разбирают и укладывают заново.

Но сколько отходов остается после всех этих работ и какая их часть попадает на переработку?

Точного ответа на уровне страны пока нет.

В акционерном обществе «Жасыл даму» сообщили BAQ.KZ, что полные подтвержденные данные об объемах образования, переработки и размещения строительных отходов требуют дополнительной проверки.

Данияр Байгараев выделяет три причины сложившейся ситуации.

Первая связана с отсутствием единых подробных правил обращения со строительными отходами. По словам эксперта, существующие нормы не дают исчерпывающего порядка их сбора, транспортировки и переработки во всех регионах.

Вторая проблема заключается в недостаточном цифровом контроле.

«Сейчас нет единой системы, которая объединяла бы строительные компании и государственные органы и позволяла отслеживать движение отходов. Без цифрового контроля сложно установить их реальные объемы и понять, куда они поступили», - объяснил Байгараев.

Эксперт предлагает фиксировать предполагаемый объем отходов еще при подготовке проектно-сметной документации. Затем каждую вывезенную партию можно было бы сопровождать электронными документами с указанием места доставки.

Третье препятствие касается инвесторов. Чтобы открыть перерабатывающее предприятие, предпринимателю необходимо знать, сколько сырья ежегодно появляется в регионе, каким будет его состав и кто сможет регулярно поставлять отходы.

Пока таких сведений недостаточно, рассчитать доходность производства сложно.

Из старого бетона можно сделать новую дорогу

Между тем значительная часть строительного мусора пригодна для повторного применения.

Например, бетон и железобетон после дробления превращаются во вторичный щебень. Его можно направлять на подготовку оснований автомобильных дорог, промышленных площадок и строительных объектов.

Кирпичный бой подходит для отдельных дорожных и строительных работ. Металлические конструкции отправляют на переплавку. Древесину, стекло и пластик при наличии соответствующих технологий тоже можно перерабатывать.

«Мы привыкли воспринимать отходы прежде всего как экологическую проблему. Но в развитых странах их рассматривают как ресурс. Материалы возвращаются в хозяйственный оборот и вновь приносят экономическую пользу», - отметил Байгараев.

Переработка может приносить предприятию доход сразу из двух источников. Компания получает плату за прием строительного мусора, затем перерабатывает его и продает готовые материалы.

По данным эксперта, в Астане тариф на прием одной тонны строительных отходов составляет 3 548 теңге.

Вторичные материалы при соблюдении технических требований могут сокращать потребность в добыче природного щебня и другого первичного сырья.

Но применять дробленый бетон или кирпич можно не везде. Качество переработанной продукции должно соответствовать строительным нормам и национальным стандартам.

95% строительных отходов не относятся к опасным

В «Жасыл даму» сообщили, что согласно принятой концепции управления отходами около 95% строительных отходов относятся к категории неопасных.

Это означает, что значительную часть таких материалов потенциально можно возвращать в производство.

Но есть существенная разница между пригодностью к переработке и фактическими объемами переработанных отходов.

Компания уточнила, что основную массу строительного мусора составляют бетон, железобетон, кирпич, остатки цемента и штукатурки, асфальтобетон и грунт.

Среди отходов встречаются металл, древесина, стекло, пластик, гипсокартон и теплоизоляционные материалы.

Наиболее перспективными для массовой переработки специалисты называют бетон, железобетон, кирпич и асфальтобетон.

Перед повторным применением такие материалы должны проходить проверку состава и необходимые лабораторные испытания.

Почему перерабатывающих заводов так мало

По сведениям Данияра Байгараева, в Астане работает предприятие по переработке строительных отходов.

В других городах подобные производства пока только планируют открывать.

«Насколько мне известно, сейчас в Усть-Каменогорске, Алматы, Шымкенте и Уральске рассматривается вопрос открытия предприятий по переработке строительных отходов. Но пока речь идет о планах, а не о реально запущенных объектах», - сообщил эксперт.

По его мнению, потенциальным инвесторам нужны понятные условия работы и стабильные поставки сырья.

Само оборудование для дробления строительных материалов не обязательно требует крупных вложений. Гораздо сложнее наладить сбор отходов, их доставку и последующую продажу переработанной продукции.

Отсутствие единых правил и достоверной статистики мешает бизнесу оценить перспективы таких проектов.

За мусоровозами начнут следить через GPS

Один из способов борьбы с незаконными свалками уже испытывают в столице.

Как сообщили в «Жасыл даму», в Астане реализуется пилотный проект цифрового контроля за вывозом строительных отходов.

Для отслеживания перевозок предусмотрены спутниковая навигация GPS, фотофиксация и подтверждение доставки мусора в установленные места.

Такой подход должен позволить проверить, действительно ли машина доехала до пункта приема, а не выгрузила строительный мусор на ближайшем пустыре.

Данияр Байгараев рассказал, что в столице внедрены две информационные системы для управления коммунальными и строительными отходами.

По словам эксперта, 11 октября 2025 года эти проекты представили Президенту Казахстана, после чего они получили одобрение.

Байгараев считает, что столичный опыт можно распространить на другие регионы.

При этом наличие отдельных цифровых проектов в Астане пока не означает, что в Казахстане существует единая общенациональная система отслеживания строительных отходов.

Что собираются менять в Казахстане

31 декабря 2025 года Правительство утвердило Концепцию управления всеми видами отходов на 2026–2030 годы.

Документ предусматривает развитие перерабатывающей инфраструктуры, формирование единой цифровой системы и разработку правил обращения с различными категориями отходов.

В 2026 году подготовлена комплексная программа реализации концепции. Она предусматривает разработку правил обращения не только со строительными отходами, но и с медицинскими, золошлаковыми материалами, отработанными маслами, шинами и электронным оборудованием.

В «Жасыл даму» считают, что стране необходимо наладить всю цепочку обращения со строительным мусором, начиная со сбора и сортировки и заканчивая переработкой и повторным применением готовых материалов.

Отдельная проблема касается сноса старых зданий.

Данияр Байгараев обратил внимание, что при подготовке конкурсной документации расходы на переработку строительных отходов зачастую не закладываются заранее.

«За исключением Астаны, в других городах в конкурсной документации на снос зданий не предусмотрены расходы на передачу строительных отходов на переработку. Между тем затраты на демонтаж, сбор, транспортировку и сдачу отходов перерабатывающему предприятию необходимо рассчитывать отдельно», - считает эксперт.

По его мнению, такие требования должны распространяться как на новые стройки, так и на демонтаж старых объектов.

В ближайшие годы Казахстан планирует направить на развитие инфраструктуры значительные средства в рамках программы «Народная стройка». Но вместе с новыми дорогами, школами и больницами неизбежно будут появляться и отходы.

От того, насколько быстро страна наладит их учет, вывоз и переработку, зависит, останутся ли после масштабного строительства новые горы мусора или старые материалы получат вторую жизнь.