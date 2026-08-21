Казахстан готовится к новой демографической реальности — КИОР

Казахстан занимает первое место в Центральной Азии по уровню старения населения. Об этом перед началом National Think Tank Forum «Проекция будущего: от осмысления результатов к новой повестке» заявила председатель правления НАО «Казахстанский институт общественного развития» Жулдызай Искакова, передает корреспондент BAQ.KZ.

По ее словам, форум аналитических центров дает возможность обсудить изменения, которые происходят в казахстанском обществе, и выработать новые подходы к их прогнозированию.

«На самом деле сегодня большой форум аналитических центров Казахстана. Это достаточно редкое явление, и для нас большая возможность услышать другой спектр вопросов, которые поднимают коллеги. Казахстанский институт общественного развития занимается вопросами общества, прогнозированием, вопросами семейной политики, гендерной политики, вопросами изучения общественного развития в целом, гражданского общества, политических партий», – сказала Жулдызай Искакова.

Аналитические центры переходят от оценки к прогнозированию

Как отметила глава института, на фоне выборов, изменений конституционного законодательства и проводимой в стране конституционной реформы аналитическим центрам необходимо менять собственные инструменты работы.

Ранее социологические исследования в основном фиксировали уже произошедшие изменения. Сейчас, по ее словам, акцент смещается на прогнозирование будущих процессов.

«Традиционно аналитические центры, как они раньше работали, чаще всего это социологические исследования, которые уже постфактум показывают ситуацию. То есть когда уже ситуация произошла, мы делимся социологическими исследованиями с лицами, принимающими решения. Сейчас же все инструменты у нас нацелены на прогностику, потому что сейчас очень много данных, работает очень много систем», – пояснила она.

КИОР совместно с цифровыми платформами, в том числе АО «НИТ», работает над инструментами, которые позволят заранее выявлять возможные социальные изменения и кризисы.

«Сейчас мы предлагаем, сейчас тоже предложим аналитическому сообществу инструменты, которые смогут предвидеть различные социальные изменения, социальные кризисы. И для этого мы, как социологический институт, как обладатели сильной методологической основы, работаем тесно с цифровыми платформами, такими как АО „НИТ“ и другие цифровые корпорации, которые помогают нам интегрировать и видеть общественные процессы будущего», – сказала Искакова.

Казахстан столкнулся с серьезными демографическими изменениями

Одним из главных трендов председатель КИОР назвала изменение демографической структуры страны. По ее словам, около 30% населения Казахстана составляет молодежь, однако одновременно ускоряется процесс старения.

«Сегодня Казахстан уже не тот, который мы могли охарактеризовать 5 и 10 лет назад. Сегодня структура населения состоит из очень большого количества молодежи, порядка 30%. Но самый важный тренд, который мы сегодня отмечаем, это высокий уровень старения населения. Мы сегодня номер один в Центральной Азии по уровню старения», – заявила она.

Искакова отметила, что в возрастную категорию 65+ постепенно входит поколение, родившееся в 1950-е годы. В дальнейшем аналогичный процесс затронет многочисленное поколение 1980-х годов.

По ее словам, государству уже сейчас необходимо готовить соответствующую социальную инфраструктуру для старшего поколения.

«Люди этого возраста 65+, они не должны уходить в никуда, потому что они уходят на пенсию, и они должны быть чем-то заняты. Это большой риск для государства», – подчеркнула глава института.

При этом демографическая ситуация существенно отличается в зависимости от региона. В Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях наблюдается старение населения, тогда как Мангистауская и Туркестанская области отличаются высокой рождаемостью и более динамичным ростом населения.

В связи с этим, считает Искакова, Казахстану необходим дифференцированный подход к демографической политике.

«Не бывает единой демографической политики, потому что все регионы разные. Очень важно, чтобы к каждому региону подходили с точки зрения его специфики», – сказала она.

Уровень доверия к политическим институтам находится на пике

Вторым заметным трендом КИОР называет рост доверия граждан к государственным и политическим институтам.

По словам Искаковой, исследования института показывают, что в последние несколько лет этот показатель увеличивался.

«Наш институт фиксирует, что за последние несколько лет этот уровень доверия возрастал, особенно если взять с 2022 года, то сейчас мы находимся, в принципе, на пике. Это тот период, когда действительно нужно проводить реформы, и общество дает так называемый карт-бланш политическим институтам на изменения», – заявила она.

Также, по данным исследований института, в обществе сохраняется высокий уровень оптимизма и позитивных ожиданий от происходящих изменений.

Молодежь открыта к цифровизации и искусственному интеллекту

Третьим ключевым трендом Жулдызай Искакова назвала быстро растущий уровень цифровизации населения.

По ее словам, социологические опросы показывают высокую поддержку инициатив, связанных с развитием искусственного интеллекта и цифровых технологий, особенно среди молодежи.

«Наша молодежь, в отличие от европейской и американской, она более открыта к цифровизации и более жаждет. Поэтому я считаю, что в целом государству и лицам, принимающим решения, нужно пользоваться нашими данными социологии и просто действовать так, как общество позволяет на сегодняшний день», – отметила председатель КИОР.

Отметим, что National Think Tank Forum «Проекция будущего: от осмысления результатов к новой повестке» проходит 21 августа в Астане. Участники обсуждают результаты развития Казахстана и приоритеты новой повестки, включая устойчивое развитие, человеческий капитал, цифровую трансформацию, общественную устойчивость и позиции страны в меняющемся мире.