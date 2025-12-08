В Казахстане завершаются крупные работы по подготовке к паводковому периоду 2026 года. По данным Комитета, в регионах активно ведутся ремонтные и восстановительные мероприятия на 69 гидротехнических сооружениях, включая стратегически значимые водохранилища. Об этом стало известно на площадке СЦК, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Председатель Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов МВРИ РК Сеилбек Нурымбетов сообщил, что в этом году государству удалось завершить капитальные ремонты на Чарском водохранилище (область Абай) и Акжарском водохранилище (Шымкент). Отметим, эти объекты являются ключевыми для регулирования стока и обеспечения безопасности близлежащих населённых пунктов.

Текущие ремонты проведены на 24 сооружениях в Актюбинской, Жамбылской и Западно-Казахстанской областях.

Основные итоги вегетационного периода 2025 года

Несмотря на сложные климатические условия, 2025 год стал одним из самых напряжённых по водоснабжению аграриев. Нурымбетов отметил, что по итогам вегетационного периода в стране было полито 1,2 миллиона гектаров сельхозугодий, а общий водозабор превысил 11 миллиардов кубометров.

"98% всего объёма пришлись на пять южных регионов — Алматинскую, Жамбылскую, Кызылординскую, Туркестанскую области и область Жетісу. Водохранилища юга сейчас работают в режиме накопления", — сообщил председатель Комитета.

В условиях роста дефицита воды усилились меры контроля. С начала года бассейновые инспекции провели 463 проверки, направленные на пресечение незаконного водопользования.

Результаты проверок:

выдано 143 предписания,

наложено 801 административный штраф,

из них 346 — за самовольное водопользование.

Комитет подчёркивает, что борьба с нелегальным распределением воды является одним из приоритетов, поскольку теневая схема создает угрозу для фермеров и водной безопасности регионов.

Сеилбек Нурымбетов также сообщил, что в Казахстане разработан и выпущен Государственный водный кадастр — базовый документ, который объединяет ключевые данные по водным ресурсам страны. Совместно с Информационно-аналитическим центром водных ресурсов ведётся формирование отчётов Национальной информационной системы водных ресурсов. Это позволит государству впервые в режиме реального времени отслеживать состояние водных объектов и принимать управленческие решения на основе данных.

Установление водоохранных зон по всей стране

Комитет совместно с акиматами утвердил План мероприятий по установлению границ водоохранных зон и полос в пределах населённых пунктов. Сейчас формируется перечень рек и водоёмов, для которых такие зоны необходимы, и ведётся разработка соответствующих проектов.

Одним из важных направлений стала санация паводкоопасных участков рек. Утверждён план, который включает:

51 реку,

1 озеро,

815 километров русел,

10 областей, где работы будут проводиться.

Очистка и углубление русел направлены на снижение риска подтоплений и увеличение пропускной способности водных объектов.