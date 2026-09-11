Казахстан готовится к проведению нефтяного конгресса в 2028 году

Казахстан готовится провести Конгресс Всемирного нефтяного совета в Астане в 2028 году. Подготовку к мероприятию министр энергетики Ерлан Аккенженов разобрал на встрече с послом Саудовской Аравии Файсалом Аль-Кахтани.

Речь шла и о ближайшем конгрессе Всемирного нефтяного совета, который пройдет в Эр-Рияде. Казахстан рассматривает его как площадку для продвижения приоритетных проектов, расширения деловых контактов и укрепления международного сотрудничества в нефтегазовой отрасли.

Помимо этого, на встрече затронули двустороннее сотрудничество в энергетике, взаимодействие в рамках ОПЕК+, развитие возобновляемых источников энергии и внедрение зеленых технологий.

Аккенженов отметил важность укрепления энергетического партнерства между странами, подчеркнув значимость регулярного диалога и координации позиций по развитию мирового энергетического рынка.

Отдельной темой стало совершенствование механизмов межгосударственного взаимодействия. По итогам переговоров подтверждена взаимная заинтересованность в реализации совместных инициатив в энергетической сфере.