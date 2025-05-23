Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Исполнительным директором Зеленого климатического фонда (ЗКФ) Мафальдой Дуарте. В центре внимания – вопросы укрепления сотрудничества в сфере устойчивого развития и экологии, передаёт BAQ.KZ.

Президент подчеркнул, что Казахстан придает особое значение охране окружающей среды, включая сохранение и приумножение лесного фонда, рациональное использование природных ресурсов и борьбу с изменением климата.

Одним из ключевых анонсов стало проведение в 2026 году Регионального климатического саммита, организуемого Казахстаном. Главная цель форума – поиск коллективных решений по адаптации к изменению климата, а также по обеспечению продовольственной и водной безопасности в регионе.

В свою очередь, Мафальда Дуарте выразила поддержку усилиям Казахстана и положительно оценила реализацию Национального плана адаптации, разработанного при участии ЗКФ и ПРООН. План включает создание комплексной системы управления рисками стихийных бедствий и раннего оповещения.

Собеседники отметили важность развития экологической культуры и бережного отношения к природе как ключевых факторов устойчивого будущего.

В завершение встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем углублении партнерства и реализации новых инициатив в сфере охраны окружающей среды.