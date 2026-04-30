Казахстан готовится к саммиту с Японией
Стороны обсудили инвестиции, межпарламентские связи и подготовку к саммиту.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Японской парламентской лиги дружбы с Казахстаном Ясутоши Нишимура, передает BAQ.kz.
Глава государства поздравил Ясутоши Нишимуру с назначением на новую должность.
В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, а также укрепление межпарламентских связей.
Президент отметил, что Япония является одним из ключевых партнёров Казахстана в Азии.
Особое внимание было уделено реализации договорённостей, достигнутых по итогам визита главы государства в Токио в прошлом году.
"Мы придаем особое значение углублению расширенного стратегического партнерства с Токио", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
По его словам, тогда было подписано 17 межведомственных документов, охватывающих различные сферы — от торговли и образования до цифровизации и экологии.
Кроме того, представители бизнеса заключили более 60 соглашений на сумму 3,7 млрд долларов.
Президент также напомнил о проведении первого саммита «Центральная Азия — Япония», который способствовал укреплению межрегиональных связей.
Следующий саммит лидеров Центральной Азии и Японии пройдёт в Астане в следующем году.
Как отметил глава государства, подготовка к нему уже началась.
Также стороны обсудили культурно-гуманитарное сотрудничество.
Президент подчеркнул растущий интерес казахстанцев к японской культуре, в том числе к таким видам спорта, как сумо и дзюдо, отметив успехи спортсмена Ерсина Балтагула.
В свою очередь, Ясутоши Нишимура выразил готовность к дальнейшему расширению взаимодействия между странами.
