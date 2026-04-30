Казахстан готовится к саммиту с Японией

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Японской парламентской лиги дружбы с Казахстаном Ясутоши Нишимура, передает BAQ.kz.

Глава государства поздравил Ясутоши Нишимуру с назначением на новую должность.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, а также укрепление межпарламентских связей.

Президент отметил, что Япония является одним из ключевых партнёров Казахстана в Азии.

Особое внимание было уделено реализации договорённостей, достигнутых по итогам визита главы государства в Токио в прошлом году.

"Мы придаем особое значение углублению расширенного стратегического партнерства с Токио", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, тогда было подписано 17 межведомственных документов, охватывающих различные сферы — от торговли и образования до цифровизации и экологии.

Кроме того, представители бизнеса заключили более 60 соглашений на сумму 3,7 млрд долларов.

Президент также напомнил о проведении первого саммита «Центральная Азия — Япония», который способствовал укреплению межрегиональных связей.

Следующий саммит лидеров Центральной Азии и Японии пройдёт в Астане в следующем году.

Как отметил глава государства, подготовка к нему уже началась.

Также стороны обсудили культурно-гуманитарное сотрудничество.

Президент подчеркнул растущий интерес казахстанцев к японской культуре, в том числе к таким видам спорта, как сумо и дзюдо, отметив успехи спортсмена Ерсина Балтагула.

В свою очередь, Ясутоши Нишимура выразил готовность к дальнейшему расширению взаимодействия между странами.