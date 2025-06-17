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Казахстан готовится к соглашению с Китаем в сфере атомной энергетики

Казахстан готовится к подписанию соответствующего соглашения в самое ближайшее время.

Сегодня, 17:26
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 17:26
Сегодня, 17:26
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Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите "Центральная Азия – Китай" подчеркнул, что энергетическая сфера является одним из главных факторов устойчивости и стратегического развития региона, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"В Центральной Азии сосредоточены 20% мировых запасов урана, свыше 17% нефти, 7% природного газа, а также внушительные залежи редкоземельных металлов. Другими словами, потенциал сотрудничества в этой отрасли, без преувеличения, огромен", – заявил Глава государства.

Он выразил надежду на активизацию обмена передовыми технологиями и модернизацию энергетической инфраструктуры, отметив важность укрепления региональной энергетической безопасности, технологического прогресса и диверсификации источников энергии.

Особое внимание Токаев уделил перспективам взаимодействия с Китаем в ядерной энергетике.

"Учитывая богатый и успешный опыт Китайской Народной Республики в этой сфере, мы заинтересованы в развитии устойчивого сотрудничества в такой стратегически важной области. Будем готовиться к подписанию соответствующего соглашения в самое ближайшее время", – подчеркнул Президент.

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