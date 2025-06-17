Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите "Центральная Азия – Китай" подчеркнул, что энергетическая сфера является одним из главных факторов устойчивости и стратегического развития региона, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"В Центральной Азии сосредоточены 20% мировых запасов урана, свыше 17% нефти, 7% природного газа, а также внушительные залежи редкоземельных металлов. Другими словами, потенциал сотрудничества в этой отрасли, без преувеличения, огромен", – заявил Глава государства.

Он выразил надежду на активизацию обмена передовыми технологиями и модернизацию энергетической инфраструктуры, отметив важность укрепления региональной энергетической безопасности, технологического прогресса и диверсификации источников энергии.

Особое внимание Токаев уделил перспективам взаимодействия с Китаем в ядерной энергетике.