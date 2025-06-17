Казахстан готовится к соглашению с Китаем в сфере атомной энергетики
Казахстан готовится к подписанию соответствующего соглашения в самое ближайшее время.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите "Центральная Азия – Китай" подчеркнул, что энергетическая сфера является одним из главных факторов устойчивости и стратегического развития региона, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
"В Центральной Азии сосредоточены 20% мировых запасов урана, свыше 17% нефти, 7% природного газа, а также внушительные залежи редкоземельных металлов. Другими словами, потенциал сотрудничества в этой отрасли, без преувеличения, огромен", – заявил Глава государства.
Он выразил надежду на активизацию обмена передовыми технологиями и модернизацию энергетической инфраструктуры, отметив важность укрепления региональной энергетической безопасности, технологического прогресса и диверсификации источников энергии.
Особое внимание Токаев уделил перспективам взаимодействия с Китаем в ядерной энергетике.
"Учитывая богатый и успешный опыт Китайской Народной Республики в этой сфере, мы заинтересованы в развитии устойчивого сотрудничества в такой стратегически важной области. Будем готовиться к подписанию соответствующего соглашения в самое ближайшее время", – подчеркнул Президент.
Самое читаемое
- Жизнь на чемоданах: как в Астане годами ждут сноса домов и справедливой компенсации
- "Росатом" — безальтернативный лидер: кто и как будет строить первую атомную станцию в Казахстане
- Отпускные правила: Минтруда объяснил, кому положен дополнительный отдых
- "Освенцим" для животных? Казнет спорит о состоянии зоопарка в Алматы
- Главное — тариф: сколько будет стоить атомная энергия для казахстанцев?