  • 13 Августа, 07:32

Казахстан готовится к визиту премьер-министра Армении

Главы МИД Казахстана и Армении обсудили мирное соглашение между Ереваном и Баку.

Сегодня, 07:10
Состоялся телефонный разговор заместителя Премьер-министра – министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Мурат Нуртлеу поздравил своего Арарата Мирзояна с подписанием Декларации об установлении мира между Арменией и Азербайджаном по итогам трёхсторонней встречи в Вашингтоне, отметив значимость этого шага для обеспечения прочного мира, устойчивого развития и процветания Южного Кавказа.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сферах торговли, логистики и транспорта, которые открываются в связи с договорённостями по разблокированию региональных коммуникаций.

"В ходе беседы уделено особое внимание обсуждению вопросов двусторонней повестки в контексте предстоящего официального визита Премьер-министра Армении Николы Пашиняна в Астану", - говорится в сообщении министерства.

По итогам беседы министры подтвердили намерение продолжать политический диалог и укреплять взаимовыгодное сотрудничество.

