Казахстан готовится нарастить поставки мяса и сельхозпродукции в Кувейт
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Казахстан обсуждает расширение экспорта сельскохозяйственной и мясной продукции в Кувейт. Об этом шла речь на встречах заместителя министра иностранных дел РК Армана Исагалиева с руководством Кувейтского управления по содействию прямым инвестициям и представителями местного бизнеса.
Стороны обсудили перспективы сотрудничества в агропромышленном секторе и укрепления продовольственной безопасности Кувейта. Казахстан представил возможности отечественных производителей по организации долгосрочных поставок сельхозпродукции. По итогам переговоров договорились содействовать визиту в Казахстан представителей кувейтских компаний, заинтересованных в импорте сельскохозяйственной продукции.
Отдельно обсудили экспорт казахстанского мяса. Кувейтская предпринимательница шейха Ухуд Ас-Сабах положительно оценила результаты предыдущего визита своей команды в Казахстан и выразила заинтересованность в начале поставок мясной продукции в ближайшее время.
Казахстанская сторона подтвердила готовность содействовать установлению прямых связей между отечественными производителями и кувейтским бизнесом.
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