Казахстан готовится нарастить поставки мяса и сельхозпродукции в Кувейт

Казахстан обсуждает расширение экспорта сельскохозяйственной и мясной продукции в Кувейт. Об этом шла речь на встречах заместителя министра иностранных дел РК Армана Исагалиева с руководством Кувейтского управления по содействию прямым инвестициям и представителями местного бизнеса.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в агропромышленном секторе и укрепления продовольственной безопасности Кувейта. Казахстан представил возможности отечественных производителей по организации долгосрочных поставок сельхозпродукции. По итогам переговоров договорились содействовать визиту в Казахстан представителей кувейтских компаний, заинтересованных в импорте сельскохозяйственной продукции.

Отдельно обсудили экспорт казахстанского мяса. Кувейтская предпринимательница шейха Ухуд Ас-Сабах положительно оценила результаты предыдущего визита своей команды в Казахстан и выразила заинтересованность в начале поставок мясной продукции в ближайшее время.

Казахстанская сторона подтвердила готовность содействовать установлению прямых связей между отечественными производителями и кувейтским бизнесом.