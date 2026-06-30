"Голос народа станет частью государственной политики" — Президент о Халық кеңесі
Токаев заявил, что при изменении структуры неизменным останется курс на укрепление национального единства.
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что голос народа должен стать неотъемлемой частью государственной политики. Об этом Президент заявил на совместном заседании палат Парламента в контексте создания Казахстан Халық Кеңесі, передает корреспондент BAQ.KZ.
По словам Президента, Казахстан Халық Кеңесі объединит депутатов маслихатов, представителей экспертного сообщества и институтов гражданского общества.
"Таким образом, изменяется структурный формат, но ни в коем случае не сама суть общенационального единства, являющегося важнейшим направлением нашей внутренней политики", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства отметил, что Казахстан Халық Кеңесі станет первой в истории страны диалоговой площадкой конституционного уровня.
"Казахстан Халық Кеңесі – это первая в нашей истории диалоговая платформа конституционного уровня, символ уникального многообразия Казахстана", – заявил Касым-Жомарт Токаев.
По словам Касым-Жомарта Токаева, разрозненные ранее структуры будут объединены в единый высший консультативный орган, наделенный правом законодательной инициативы.
"Это значит, что голос всего народа станет главной и неотъемлемой частью государственной политики", – сказал Президент.
Глава государства подчеркнул, что укрепление общественного согласия и национального единства останется одним из ключевых приоритетов государственной политики.
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