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"Голос народа станет частью государственной политики" — Президент о Халық кеңесі

Токаев заявил, что при изменении структуры неизменным останется курс на укрепление национального единства.

Сегодня 2026, 12:08
АВТОР
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Акорда Сегодня 2026, 12:08
Сегодня 2026, 12:08
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Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что голос народа должен стать неотъемлемой частью государственной политики. Об этом Президент заявил на совместном заседании палат Парламента в контексте создания Казахстан Халық Кеңесі, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам Президента, Казахстан Халық Кеңесі объединит депутатов маслихатов, представителей экспертного сообщества и институтов гражданского общества.

"Таким образом, изменяется структурный формат, но ни в коем случае не сама суть общенационального единства, являющегося важнейшим направлением нашей внутренней политики", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что Казахстан Халық Кеңесі станет первой в истории страны диалоговой площадкой конституционного уровня.

"Казахстан Халық Кеңесі – это первая в нашей истории диалоговая платформа конституционного уровня, символ уникального многообразия Казахстана", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

По словам Касым-Жомарта Токаева, разрозненные ранее структуры будут объединены в единый высший консультативный орган, наделенный правом законодательной инициативы.

"Это значит, что голос всего народа станет главной и неотъемлемой частью государственной политики", – сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что укрепление общественного согласия и национального единства останется одним из ключевых приоритетов государственной политики.

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