Казахстан хочет привлечь Kyungdong Pharmaceutical к локализации производства лекарств

Казахстан и южнокорейская Kyungdong Pharmaceutical рассматривают локализацию производства лекарств и создание совместных фармацевтических проектов. Стороны подписали меморандум о взаимопонимании и намерены определить препараты, которые могут стать первыми проектами сотрудничества, передает BAQ.KZ.

Документ подписали по итогам встречи министра здравоохранения Акмарал Альназаровой с генеральным директором Kyungdong Pharmaceutical Ким Кён Хуном в рамках визита Главы государства в Республику Корея.

На переговорах обсуждались контрактное производство, поэтапная локализация лекарств, трансфер технологий и создание совместных производственных проектов.

Казахстанская сторона передала компании перечень лекарственных средств и свободных позиций, которые рассматриваются для локализации. Следующий этап связан с выбором препаратов, с которых стороны смогут начать практическую работу.

Фармацевтический рынок Казахстана по итогам 2025 года достиг примерно $2,5 млрд. Инвестиции в производство фармацевтической продукции составили $142,8 млн, экспорт $84 млн.

Для иностранных компаний Казахстан предлагает механизм долгосрочного гарантированного спроса на продукцию местного производства и поддержку крупных инвестиционных проектов. Дополнительным фактором остается возможность выхода произведенных в стране лекарств на рынки ЕАЭС и государств Организации тюркских государств.

Отдельно стороны обсудили регуляторные условия. В феврале 2026 года Казахстан достиг третьего уровня зрелости национальной регуляторной системы ВОЗ. По данным Минздрава, страна стала первой в СНГ и четвертой в Европейском регионе ВОЗ, достигшей этого уровня.

Меморандум сам по себе не означает запуск производства. На этом этапе стороны зафиксировали намерение перейти к отбору конкретных препаратов и моделей сотрудничества. Среди рассматриваемых вариантов контрактный выпуск, поэтапная локализация и создание совместного предприятия.