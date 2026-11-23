Казахстан намерен сократить зависимость водной отрасли от импортного оборудования и технологий. Для этого разработали дорожную карту, которая должна помочь отечественным предприятиям выпускать приборы учёта воды, автоматизировать гидротехнические сооружения и внедрять собственные научные разработки в производство.

Документ включает 13 мероприятий. Среди ключевых задач – проведение технологического аудита отрасли, создание реестра казахстанских научных разработок, изготовление опытных образцов оборудования и развитие механизмов, которые позволят переводить отечественные технологии из лабораторий в реальное производство.

Отдельное внимание уделят цифровизации и модернизации научно-исследовательской инфраструктуры. Речь идёт не только о закупке современного оборудования, но и о формировании собственной технологической базы, чтобы водная отрасль меньше зависела от зарубежных поставщиков.

Определённые результаты в этом направлении уже есть. Как сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Талгат Момышев, за последние два года количество казахстанских заводов, выпускающих водосберегающие технологии орошения, увеличилось с четырёх до семи.

«Министерством водных ресурсов и ирригации разработан Перечень наилучших имеющихся технологий в области охраны и использования водного фонда. В то же время ведомство поддерживает разработки молодых учёных и деятельность Казахского научно-исследовательского института водного хозяйства», — отметил он.

Таким образом, новая дорожная карта должна связать сразу несколько направлений: отечественное производство, прикладную науку и внедрение цифровых решений. Главная задача– сделать так, чтобы казахстанские разработки не оставались на бумаге, а работали на практике, в том числе на объектах водного хозяйства.