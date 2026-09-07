Казахстан хочет снизить зависимость от импорта декоративных растений

Казахстан хочет сократить зависимость от импортных декоративных растений, но пока государство не может точно сказать, сколько такого посадочного материала производится внутри страны и сколько завозится из-за рубежа. Отдельной статистики по отрасли нет, передает BAQ.KZ.

Проблему обсудили на совещании под председательством заместителя Премьер-министра, министра национальной экономики Серика Жумангарина.

Декоративные питомники обеспечивают деревьями, кустарниками и другими растениями проекты по озеленению городов и восстановлению лесов. В Правительстве считают, что выращенный в Казахстане посадочный материал лучше переносит местный климат и чаще приживается после пересадки.

Но бизнес сталкивается с базовыми ограничениями.

Для декоративных культур нет отдельных стандартов. В Земельном кодексе не предусмотрена категория участков, которая учитывала бы работу таких питомников. Растения здесь выращивают несколько лет, затем выкапывают и пересаживают, но существующие правила землепользования под эту модель не рассчитаны.

Если питомник работает на сельхозземле, у него могут возникнуть ограничения при строительстве теплиц, складов и систем автоматического полива.

Отрасль просит пересмотреть и классификацию видов деятельности. Сейчас она не полностью отражает специфику выращивания посадочного материала.

На этом фоне власти решили сначала посчитать сам рынок. Министерству экологии вместе с Минсельхозом, Министерством промышленности, акиматами и представителями бизнеса поручено определить объемы производства и импорта, потребности регионов и основные барьеры для питомников.

Отдельно госорганы рассмотрят изменения в классификации видов экономической деятельности и товарной номенклатуре внешней торговли.

В Правительстве рассчитывают, что местные питомники смогут закрывать большую часть внутреннего спроса и со временем продавать растения в страны с похожим климатом.