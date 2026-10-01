Токаев предложил Баварии развивать агробизнес в Казахстане

Президент Касым-Жомарт Токаев предложил баварскому бизнесу запустить совместный проект модельных хозяйств в Казахстане. Об этом он заявил на казахстанско-баварском технологическом форуме в Мюнхене. Проект предполагает использование баварских технологий в сельхозмашиностроении, точном земледелии, водосбережении и пищевой промышленности. Основной акцент планируется сделать на производстве и переработке аграрной продукции по европейским стандартам.

Кроме того, Токаев представил баварским компаниям проект Alatau City. По его словам, площадка может использоваться для размещения инженерных и сервисных подразделений, демонстрации технологий, поиска партнеров и реализации инвестиционных проектов. Отдельно президент предложил перенять опыт Баварии в сфере дуального профессионального образования.

Подготовка специалистов и развитие инженерных компетенций, по его мнению, должны стать частью крупных промышленных проектов немецких компаний в Казахстане. В завершение Токаев предложил разместить в Алматы Представительство баварской экономики, которое могло бы работать с немецкими предприятиями не только в Казахстане, но и во всей Центральной Азии.