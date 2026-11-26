Мир стоит на пороге новой научно-индустриальной революции, а искусственный интеллект уже стал частью глобальной технологической инфраструктуры. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев, выступая на международной конференции AI Journey 2026 в Москве. Президент отметил, что тема цифровизации и внедрения ИИ особенно близка Казахстану, поскольку она стала одним из приоритетов государственных реформ.

По его словам, новая Конституция, вступившая в силу 1 июля 2026 года, закрепила развитие науки и инноваций в качестве стратегического направления. Токаев также подчеркнул, что Казахстан и Россия могут вывести сотрудничество в сфере передовых технологий на новый уровень.

Убеждён, сотрудничество в сфере передовых технологий станет основным направлением казахстанско-российского стратегического партнёрства, — заявил глава государства.

Говоря о масштабах технологических изменений, Токаев привёл данные о мировых инвестициях в искусственный интеллект. По его прогнозу, в 2026 году расходы на ИИ могут достичь 2,7 трлн долларов, из которых более 1,5 трлн направят на развитие цифровой инфраструктуры. Он также сослался на исследование Стэнфордского университета: 88% опрошенных организаций уже используют искусственный интеллект в повседневной работе. Два года назад таких компаний было 55%.

При этом президент обратил внимание на риски технологического неравенства. По его мнению, ограничения международного научного сотрудничества и концентрация передовых разработок в руках узкого круга стран могут усилить разрыв между государствами.

Считаем крайне важным не допустить появления новых разделительных линий, обеспечить надлежащие условия для осуществления взаимовыгодного научно-технологического сотрудничества, — отметил Токаев.

Отдельно глава государства рассказал о цифровой трансформации Казахстана. По его словам, в стране утверждена стратегия Digital Qazaqstan, приняты закон «Об искусственном интеллекте» и Цифровой кодекс. Более 90% государственных услуг уже доступны онлайн. В приложении eGov Mobile зарегистрированы около 13 млн пользователей — почти две трети населения страны.

Токаев также напомнил, что, согласно последнему исследованию ООН, Казахстан занял 16-е место в мировом рейтинге развития электронного правительства, поднявшись за два года на восемь позиций.