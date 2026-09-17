Казахстан хочет увеличить экспорт в Канаду на 255 млн долларов

Казахстан рассчитывает нарастить поставки в Канаду примерно на 255 млн долларов. Для этого власти подготовили список товаров по 45 категориям и хотят перейти от общих переговоров к конкретным проектам, передает BAQ.KZ.

Об этом говорили министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев и министр международной торговли Канады Маниндер Сидху.

Сейчас в Казахстане работают более 160 предприятий с канадским капиталом. При этом в 2025 году товарооборот между странами составил 457,9 млн долларов, что на 10% меньше, чем годом ранее.

Казахстанская сторона предлагает определить товары, которые можно активнее продвигать на канадский рынок. В подготовленный перечень вошли 45 категорий общей экспортной стоимостью около 255 млн долларов.

Одновременно Казахстан предлагает канадским компаниям рассматривать страну как площадку для выхода на рынки Китая и Центральной Азии.

Отдельный блок переговоров касался атомной энергетики. Канада предложила поделиться опытом по малым модульным реакторам и технологии CANDU. Обсуждалась и возможность участия канадских компаний в проектах атомной энергетики Казахстана.

Еще одно направление касается критически важных минералов. Стороны хотят перейти от простой добычи сырья к переработке и выпуску продукции с более высокой добавленной стоимостью.

В сельском хозяйстве речь идет о канадских агротехнологиях, которые могут помочь повысить урожайность и сократить расход воды и удобрений.

Канада выразила интерес и к аэрокосмической отрасли. Среди возможных направлений названы противопожарная авиация и соответствующие технологии.

По итогам разговора Казахстан и Канада договорились подготовить совместный экономический план. В него должны войти конкретные проекты, упрощение торговли, инвестиционное взаимодействие и отраслевое сотрудничество.

Стороны продолжат работу и над возможным соглашением о поощрении и защите иностранных инвестиций. Отдельно обсуждался Транскаспийский международный транспортный маршрут как дополнительный канал для внешней торговли.

Арман Шаккалиев пригласил Маниндера Сидху посетить Digital Bridge и Астанинский международный форум. Канадская сторона, в свою очередь, предложила продолжить переговоры в Канаде, в том числе на горнодобывающей конференции PDAC.