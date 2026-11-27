Казахстан намерен превратиться в одного из мировых лидеров по экспорту масложировой продукции. За последние пять лет переработчики направили аграриям более 200 млрд тенге, а площади под подсолнечником выросли на 130%. Однако вслед за строительством новых заводов возникает другой вопрос: хватит ли стране собственного сырья для загрузки всех мощностей?

Эти цифры на международной конференции KazOil 2026 в Астане привел исполнительный директор по стратегическому развитию Национальной ассоциации переработчиков масличных культур Андрей Антонов.

По его словам, прямое форвардное финансирование стало одним из инструментов поддержки сельхозпроизводителей. Аграрии получают средства еще до начала посевной кампании, что позволяет закупать необходимые ресурсы, расширять площади и увеличивать производство. Переработчики, в свою очередь, получают возможность формировать стабильную сырьевую базу.

Результат уже заметен: за пять лет посевы подсолнечника в Казахстане увеличились на 130% и достигли 2,2 млн гектаров в 2026 году.

Переработка набирает обороты

Сегодня мощности казахстанских предприятий по переработке масличных культур составляют 5,4 млн тонн в год. Из них 4,6 млн тонн приходится на подсолнечник.

Но на этом расширение отрасли не заканчивается. В 2026-2028 годах планируется ввести еще 3,6 млн тонн перерабатывающих мощностей, причем 3 млн тонн из них будут ориентированы на подсолнечник.

Одновременно развивается производство рафинированного масла. С 2025 по 2028 год мощности по рафинации растительных масел должны увеличиться более чем вдвое – с 481 тысячи до 1 млн тонн.

По прогнозу НАПМК, к 2028 году совокупные мощности по переработке подсолнечника превысят 7 млн тонн в год.

Однако столь масштабное расширение ставит перед отраслью вопрос обеспеченности сырьем. По оценкам ассоциации, загрузка мощностей по переработке подсолнечника может составить около 50%, если учитывать прогнозируемое увеличение внутреннего производства этой культуры.

Особенно заметен дисбаланс в северных регионах – Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской и Карагандинской областях. Здесь совокупные мощности по переработке подсолнечника уже в перспективе в 1,4 раза могут превысить ожидаемый валовой сбор семян.

«Ввод новых перерабатывающих мощностей в северном регионе усилит конкуренцию за сырье и увеличит объемы закупок и тем самым создаст дополнительные возможности для расширения посевных площадей», — отметил Андрей Антонов.

От 2,2 до 6 млн гектаров

По оценке НАПМК, потенциал Казахстана позволяет увеличить площади под подсолнечником до 4 млн гектаров при сохранении доли культуры в севообороте на уровне около 17%.

При более интенсивной модели земледелия, предполагающей применение удобрений и увеличение доли подсолнечника в севообороте до 22–25%, этот показатель может достичь 6 млн гектаров.

Дополнительным стимулом остается высокий спрос на казахстанскую продукцию за рубежом. Совокупный импорт растительных масел, шрота и жмыха на рынках, где отечественные производители конкурентоспособны, превышает 47 млн тонн. При этом доля Казахстана составляет менее 5%.

Иными словами, пространство для расширения экспорта остается значительным.

Экспорт уже приносит миллиарды

В 2025/26 маркетинговом году Казахстан увеличил экспорт растительных масел, шрота и жмыха на 37% – до 1,82 млн тонн общей стоимостью 1,23 млрд долларов. По итогам 2025 года страна заняла шестое место в мире по экспорту подсолнечного масла.

Следующая цель — увеличить валютную выручку от экспорта масложировой продукции на 60%, до 1,5 млрд долларов к 2028 году. В более долгосрочной перспективе отрасль рассчитывает выйти на 2 млрд долларов и войти в тройку мировых лидеров по экспорту этой продукции.

Таким образом, казахстанская масложировая отрасль одновременно решает две задачи: строит новые перерабатывающие предприятия и расширяет сырьевую базу. От того, насколько быстро будет расти производство масличных культур, во многом зависит, смогут ли новые мощности работать в полную силу, а экспортные амбиции – превратиться в реальные показатели.