Казахстан хотели включить в список стран для пошлин до 100% в США: поправку отклонили

Казахстан предложили включить в список стран, в отношении которых США могли бы вводить пошлины до 100% за покупку российских нефти и газа или содействие обходу санкций. Поправка не прошла, передает BAQ.KZ.

Предложение внесли конгрессмены Стени Хойер и Марси Каптур при рассмотрении закона Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026. В список они включили десять стран. Среди них Казахстан, Китай, Индия, Турция, Азербайджан, Венгрия, Словакия, ОАЭ, Сингапур и Кыргызстан.

Речь шла о возможности применять к указанным странам пошлины до 100% за закупки российской нефти или газа либо содействие обходу санкций.

Но список до законопроекта не дошел. Комитет по регламенту Палаты представителей отклонил предложение семью голосами против трех. Поэтому Казахстан отдельно в принятой поправке не закреплен.

При этом сам санкционный закон продолжил движение в Конгрессе. 16 сентября Палата представителей поддержала его 262 голосами против 159. Документ ранее одобрил Сенат, теперь он направлен президенту США.

Закон расширяет возможности президента США вводить санкции против России и связанных с ней структур. В нем сохраняется механизм вторичных пошлин до 100% в отношении крупных покупателей российских энергоресурсов. Но отвергнутая поправка с конкретным перечнем из десяти государств, где был указан Казахстан, в итоговый текст не вошла.