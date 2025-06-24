Казахстан и американская компания расширяют сотрудничество в производстве локомотивов
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл двустороннюю встречу с президентом и главным исполнительным директором американской корпорации Wabtec Рафаэлем Сантаной в рамках 37-го пленарного заседания Совета иностранных инвесторов, передает BAQ.KZ.
Во время переговоров была подчеркнута многолетняя надёжность сотрудничества между Казахстаном и Wabtec, которая вложила более 230 миллионов долларов в развитие железнодорожной отрасли страны. Глава государства выразил заинтересованность в дальнейшем углублении партнёрства.
"Мы рассчитываем на стратегическое расширение взаимодействия — от производства локомотивов нового поколения до создания сервисных центров, центра компетенций и увеличения локализации компонентов", — отметил Касым-Жомарт Токаев.
Компания Wabtec — один из мировых лидеров в сфере транспортных технологий, специализируется на разработке инновационных решений для железнодорожной отрасли. В Казахстане она активно участвует в проектах по модернизации подвижного состава и внедрению экологически чистого транспорта.
Встреча стала частью диалога по усилению инвестиционного сотрудничества и промышленного партнёрства с ведущими международными компаниями.
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