Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл двустороннюю встречу с президентом и главным исполнительным директором американской корпорации Wabtec Рафаэлем Сантаной в рамках 37-го пленарного заседания Совета иностранных инвесторов, передает BAQ.KZ.

Во время переговоров была подчеркнута многолетняя надёжность сотрудничества между Казахстаном и Wabtec, которая вложила более 230 миллионов долларов в развитие железнодорожной отрасли страны. Глава государства выразил заинтересованность в дальнейшем углублении партнёрства.

"Мы рассчитываем на стратегическое расширение взаимодействия — от производства локомотивов нового поколения до создания сервисных центров, центра компетенций и увеличения локализации компонентов", — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Компания Wabtec — один из мировых лидеров в сфере транспортных технологий, специализируется на разработке инновационных решений для железнодорожной отрасли. В Казахстане она активно участвует в проектах по модернизации подвижного состава и внедрению экологически чистого транспорта.

Встреча стала частью диалога по усилению инвестиционного сотрудничества и промышленного партнёрства с ведущими международными компаниями.