Казахстан и Армения объединят усилия в сфере мирного использования атомной энергии
Стороны договорились вести совместную работу по обмену опытом, эксплуатации и подготовке кадров.
Казахстан и Армения подпишут меморандум о сотрудничестве в сфере мирного использования атомной энергии. Как сообщил председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев, документ предусматривает обмен опытом в эксплуатации АЭС, подготовке кадров и проведении совместных научных исследований, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
"Мы подписываем с Арменией меморандум о сотрудничестве в сфере мирного использования атомной энергии. На самом деле у Республики Армения большой опыт в эксплуатации объектов атомной энергетики. Они работают с атомной электростанцией с 1976 года. Мы договорились вести совместную работу по обмену опытом, эксплуатации и подготовке кадров", – сказал Саткалиев.
По его словам, в Армении очень хорошо развита научная база, поэтому планируется совместное проведение прикладных и фундаментальных научных исследований. Кроме того, у Армении есть особый опыт в работе с отработанным ядерным топливом.
"Все эти направления включены в меморандум. В настоящее время в Армении действует только одна атомная электростанция", – добавил глава агентства.
