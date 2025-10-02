Казахстан и Армения объединяются для борьбы с нелегальной миграцией
Сенат рассмотрел закон о ратификации соглашения.
На заседании Сената депутат Марат Кожаев представил законопроект "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Армения о сотрудничестве в сфере миграции", передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Документ был подписан в апреле 2024 года в ходе официального визита Президента Казахстана в Армению. Армянская сторона уже завершила процесс ратификации – это произошло 30 апреля 2025 года.
"Документ предусматривает сотрудничество в области миграции, защиты прав граждан, а также информационное взаимодействие в соответствии с законодательством государств и международными обязательствами", – отметил Кожаев.
В частности, страны смогут обмениваться сведениями о гражданах, их регистрации по месту жительства, временном и постоянном статусе пребывания, принадлежности к гражданству. Эти меры направлены на борьбу с двойным гражданством и пресечение нелегальных каналов миграции.
Компетентными органами для реализации соглашения определены МВД и Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана, а также Полиция и Служба миграции и гражданства МВД Армении.
Срок исполнения запросов в рамках соглашения не должен превышать 30 дней. При этом стороны вправе отказаться от их выполнения, если это может нанести ущерб национальной безопасности, общественному порядку или противоречит внутреннему законодательству и международным обязательствам.
По словам Кожаева, ратификация соглашения позволит укрепить сотрудничество между Казахстаном и Арменией в сфере миграции, усилить контроль и не повлечет негативных социально-экономических последствий.
Аналогичные соглашения Казахстан уже заключил с Азербайджаном, Беларусью, Кыргызстаном, Таджикистаном, Узбекистаном и Китаем.
Постоянные комитеты Сената не выдвинули замечаний к законопроекту, он был одобрен профильным комитетом и рекомендован к принятию.
