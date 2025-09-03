В Мажилисе рассмотрен законопроект о ратификации соглашения между правительствами Казахстана и Армении о порядке поездок граждан и их пребывания на территории двух стран. Депутат Мажилиса Максим Рожин рассказал корреспонденту BAQ.KZ, как соглашение повлияет на торговлю.

"Это не первая страна. Ранее наше государство уже ратифицировало подобные соглашения с рядом других государств. Наши граждане могли ездить в Россию и Кыргызстан по удостоверению личности. Теперь к этому списку присоединилась Армения. В рамках соглашения вводится специальный порядок: обмен информацией о гражданах между двумя странами, урегулирование вопросов миграции, а также уточнение порядка пребывания граждан в другой стране – на какой срок и какие действия они должны предпринять", – отметил депутат Максим Рожин.

По словам депутата, этот документ окажет положительное влияние и на торгово-экономические отношения между двумя странами.

"Как член группы дружбы между парламентами Армении и Казахстана, а также рабочей группы, я очень положительно оцениваю этот закон. В нашей стране он упростит передвижение граждан, особенно тех, кто занимается торговлей и деловыми контактами. Если раньше поехать можно было только по загранпаспорту, то теперь достаточно удостоверения личности. Также урегулирован и вопрос обмена информацией между правоохранительными органами", – сказал он.

У ратификации есть и ещё одна особенность. В Казахстане двойное гражданство запрещено, а в Армении оно узаконено.

"Если в нашу страну приедет гражданин с двойным гражданством или выяснится, что у гражданина Казахстана есть второе гражданство, то такие данные теперь будут известны благодаря обмену информацией между двумя странами. Раньше такой возможности не было", – пояснил он.

Если гражданин Армении приедет в Казахстан и выяснится, что у него два гражданства, то в Армении он будет лишён одного гражданства, а также получит штраф.