Отношения Казахстана и Армении редко выходят в центр региональной повестки, однако первый официальный визит премьер-министра Никола Пашиняна в Астану стал именно таким случаем. На фоне меняющейся логистики в Евразии и попыток стран Южного Кавказа переосмыслить своё место в новых транзитных маршрутах эта поездка выглядит не просто политическим жестом, а возможно начало более плотного стратегического диалога. Какую роль визит может сыграть для двух стран, разобрали в материале BAQ.KZ

По словам политолога Елдоса Жумагулова, тон визита был задан уже в первые минуты пребывания Никола Пашиняна в Астане: премьер-министр опубликовал видео с видом столицы под казахскую музыку.

И, как отмечает эксперт, это был не просто жест вежливости, а демонстрация уважения и открытости, призванная подчеркнуть доверительный характер предстоящего диалога

Визиты такого уровня из Армении в Центральную Азию, по словам политолога, случаются редко, поэтому нынешняя поездка имеет дополнительный вес. Она проходит на фоне крупных транспортных трансформацией в Евразии, когда страны переоценивают привычные маршруты и ищут новые логистические окна.

"После того как Ереван и Баку достигли договоренностей, в регионе действительно появилось окно возможностей. Особенно важно то, что потенциальное разблокирование Зангезурского маршрута создаёт коридор Азербайджан-Армения-Турция. Для Казахстана это может означать появление еще одного направления, которое способно разгрузить существующие пути и дать смысл диверсификации экспорта", — поясняет Елдос Жумагулов.

Он также напомнил, что Казахстан давно обсуждает необходимость расширения своих транспортных мощностей. Транскаспийский маршрут развивается, но его предельная ёмкость остается ограниченной. На этом фоне инициатива Армении "Перекресток мира" а также ее возможная связка с проектом "Север-Юг" вписываются в общую картину.

"Армения пытается предложить себя как часть будущей евразийской логистической архитектуры. И визит Никола Пашиняна в Астану показывает, что стороны рассматривают не только политическое взаимодействие, но и попытку встроить Ереван в более широкие транспортные цепочки, которые выгодны и самому Казахстану", — отметил эксперт.

Подписанный в Астане пакет документов стал подтверждением перехода от символики к практическому сотрудничеству. Политолог выделяет два ключевых направления, которые могут оказать долгосрочное влияние.

Первое – дорожная карта торгово-экономического сотрудничества на 2026-2030 годы. По словам, Елдоса Жумагулова, документ является не просто декларацией, а фундаментом, который определяет структуру будущей торговли и взаимодействия.

"Эта дорожная карта создает предсказуемую рамку для бизнеса, упрощает процессы, убирает барьеры и делает логистику прозрачнее. Самое важное – она увязывает экономическое сотрудничество с теми транспортными возможностями, которые могут появиться благодаря изменениям на Южном Кавказе. То есть экономика двух стран становится прямым бенефициаром геополитических процессов", — сказал он.

Второе направление – меморандум по искусственному интеллекту и цифровизации. По мнению политолога, именно это соглашение способно вывести отношения на качественно новый уровень, который не зависит от географии.

"Армения обладает довольно зрелой IT-экосистемой, сильной инженерной школой и компаниями, которые работают на глобальный рынок. Казахстан, в свою очередь, последовательно строит цифровое государство и внедряет ИИ в госуправление. Сочетание этих компетенций – это уже не просто обмен опытом, а возможность для совместных стартапов, консорциумов и технологических проектов. Такой формат кооперации выходит за рамки классического товарооборота и создаёт новые ниши, устойчивые к политическим и логистическим рискам", — подчеркивает Елдос Жумагулов.

Визит Никола Пашиняна нельзя воспринимать как протокольную формальность. По его словам, это может быть началом новым этап отношения двух стран.