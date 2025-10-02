Отношения между Казахстаном и Арменией демонстрируют устойчивую положительную динамику и развиваются во всех ключевых направлениях – от политического диалога до культурно-гуманитарного сотрудничества. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РК Ермухамбет Коныспаев на заседании Сената, Коныспаев, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, важным импульсом для двусторонних отношений стали первые официальные визиты президентов двух стран в 2024 году: поездка Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Ереван и ответный визит президента Армении Ваагна Хачатуряна в Астану. Символично, что эти события совпали с 25-летием подписания Договора о дружбе и сотрудничестве.

"Сегодня достаточно интенсивно развиваются межпарламентские связи, налажено активное взаимодействие между правительствами двух стран, а также ведется плодотворная работа по линии отраслевых министерств и ведомств", – отметил Коныспаев.

В экономической сфере, по словам дипломата, потенциал сотрудничества остается выше текущих показателей.

"К сожалению, объемы взаимного товарооборота пока не соответствуют нашим возможностям. Поэтому на уровне межправительственной комиссии и министерств ведется целенаправленная работа по его наращиванию", – сказал Ермухамбет Коныспаев.

Особое внимание уделяется культурно-гуманитарным связям. В последние годы прошли Дни культуры Казахстана в Армении и Армении в Казахстане, Дни казахского кино и театра. Символическими событиями стали открытие парка имени Абая в Ереване, а в ближайшее время в Астане появится улица имени Маштоца.

Активно развивается и инвестиционное сотрудничество: в Алматы, Шымкенте и Актобе открылись армянские торговые павильоны, а на МЦПС "Хоргос" функционирует армянский павильон беспошлинной торговли.