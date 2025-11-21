В Акорде состоялся совместный брифинг Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает BAQ.KZ.

Лидеры двух стран обсудили ключевые направления сотрудничества и заявили о договорённости развивать обмен опытом в области цифровизации, искусственного интеллекта и инновационных технологий.

Глава государства отметил, что Казахстан и Армения имеют значительный потенциал для углубления партнерства в высокотехнологичных сферах. Он подчеркнул, что цифровая трансформация становится важным двигателем экономического развития обеих стран.

"Казахстан переживает стремительную цифровую трансформацию. Армения добилась значительных успехов в ІТ-технологиях и формировании стартап-экосистемы. Эта отрасль способна придать новый импульс развитию экономик двух стран", - сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев также сообщил, что стороны достигли конкретных договорённостей.

"В этой связи мы договорились об обмене опытом в сферах искусственного интеллекта, передовых технологий и цифровых решений, а также обсудили перспективы совместных проектов", - добавил он.

Президент подчеркнул, что армянская делегация проявила большой интерес к казахстанским технологическим инициативам и инфраструктуре.

"Премьер-министр Никол Пашинян проявил интерес к работе крупнейшего в регионе технопарка IT-стартапов Astana Hub и центра искусственного интеллекта Alem.ai", — отметил он.

Касым-Жомарт Токаев также сообщил о важном международном проекте, который будет реализован в Астане уже в следующем году.

"В следующем году на базе Alem.ai откроется Международный образовательный центр Армении TUMO Astana", - добавил глава государства.